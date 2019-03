Nuevo Edge: espacio y confort para disfrutar de la conducción en trayectos largos Este modelo completamente nuevo ya está disponible en el mercado europeo desde 46.125 euros

NOELIA SOAGE MADRID Actualizado: 28/03/2019 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ford Edge, el SUV más grande del fabricante estadounidense por encima del EcoSport y el Kuga, se renueva por completo ofreciendo una estética más deportiva y robusta -al más puro estilo americano- y más espacio interior, si cabe. El exterior destaca por sus aleaciones y líneas superfluidas, además de por su doble escape. Se trata de un modelo de grandes dimensiones -casi 5 metros de largo-, aunque cuando accedes a su interior, sorprende lo «pequeño» que resulta el habitáculo y lo cómodo que es de conducir.

Y si por algo resulta bastante sorprendente este vehículo de Ford es por los 602 litros de capacidad de su maletero, así como su fácil acceso. Con solo pasar el pie por debajo de la defensa trasera, el portón hará todo el trabajo. Incluso esta capacidad se supera con creces, hasta los 1.688 litros, con los asientos abatidos. Una acción que también se realiza con facilidad gracias al sistema «Easyfold». Accionando un botón, los asientos se pliegan automáticamente.

El terreno del Ford Edge no es el entorno urbano, pero se mueve con gran falicidad por él y sus múltiples asistentes y cámaras ayudan a maniobrar y estacionar con facilidad, por muy grande que sea el vehículo. Aunque da lo mejor de sí cuando sales a la carretera, es un devorador de kilómetros impasible, al que no le falta empuje para llegar a cualqueir parte. A pesar de sus más de 2.000 kg se mueve con agilidad y estabilidad, algo a lo que su transmisión automática de 8 velocidades, suave y rápida, ayuda.

Incluso se atreve con pistas de montaña gracias a su tracción total de serie, lo que lo convierte en un auténtico todoterreno. De hecho, cuenta con la Tracción Total Inteligente de Ford, con desconexión de tracción a las cuatro ruedas. Se puede cambiar automáticamente entre la tracción a las dos ruedas y la tracción inteligente a las cuatro ruedas según sea necesario, para optimizar la conducción y ayudar a mejorar la eficiencia sobre todo tipo de terrenos, y disminuyendo el consumo de carburante.

Y es que el consumo no es uno de sus mayores fuertes. Según el fabricante, el Ford Edge homologa 6 l/100 km, no obstante, en nuestra ruta combinada de más de 600 kilómetros, no bajó de los 9,0 l/100 km. Pero si resaltamos que nuestra unidad de prueba contaba con un motor diésel de 2 litros biturbo con 238 CV de potencia, el consumo parece más que aceptable. Equipado solo con propulsores diésel, este modelo está disponible también con 190 CV y caja de cambios manual.

Cabe resaltar al Edge, ya disponible desde 46.125 euros (sin campañas ni descuentos aplicados) -desde 52.000 para el acabado ST-Line-, por su silencioso habitáculo -Ford ha aplicado con mucho éxito en el modelo su tecnología de cancelación de ruidos Active Noise Control technology-, aislado completamente del exterior; y su capacidad aerodinámica que, pese a tu tamaño, nos permite salir de situaciones repentinas con soltura.

Innovación tecnológica

Pero lo más destacado de esta puesta a punto son sin duda los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción (ADAS), como el Control de Crucero Adaptativo con Stop-and-Go y Centrado de Carril, que ayuda al vehículo a mantener la distancia con los vehículos que tenemos delante y ayuda a reducir el estrés durante trayectos largos en carretera. También cuenta con Park Assit, lateral y vertical. Otro de los nuevos elementos es el Freno Postcolisión, que ayuda a reducir el impacto de una posible segunda colisión activando automáticamente presión de freno moderada cuando se detecta una primera colisión.

La tercera gran innovación tecnológica es el Asistente de Dirección Evasiva. Un sistema que ayuda a los conductores a moverse entre vehículos detenidos o que circulan más lentos para evitar colisiones. Ha sido diseñado para operar a velocidades urbanas y de autovías, y utiliza el radar y una cámara para detectar vehículos detenidos o que circulan más despacio y ofrece apoyo de dirección para permitir a los conductores esquivar un vehículo en caso de colisión inminente.