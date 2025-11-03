Suscribete a
El Polestar 5 ya es una realidad con hasta 670 km de autonomía

Con un motor eléctrico de fabricación propia y arquitectura de 800 V, el Polestar 5 redefine la carga rápida y la eficiencia en vehículos eléctricos de alto rendimiento

El diseño minimalista del Polestar 5 se inspira en la aviación y ofrece un interior espacioso con materiales sostenibles que priorizan la comodidad

Polestar 5
Polestar 5 F. P.

J. Bacorelle

Madrid

Polestar 5 es el nuevo modelo de la empresa sueca, un GT de 4 puertas basado en el prototipo Precept, que fue presentado en 2020 para transmitir los objetivos de la marca en materia de diseño, tecnología y sostenibilidad.

Está equipado con un motor trasero ... eléctrico de fabricación propia que aporta hasta 450 kW y 660 Nm a los 650 kW y 1.015 Nm totales del Polestar 5 Performance. Eso permite al esta versión Performance acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos, mientras que el Polestar 5 Dual Motor de 550 kW lo hace en sólo 3,9 segundos. La velocidad de ambas versiones está limitada electrónicamente a 250 km/h.

