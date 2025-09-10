Polestar 5: el prototipo se hace realidad con potencia y sostenibilidad

La marca Polestar ha presentado oficialmente el Polestar 5, su nuevo GT de 4 puertas 100% eléctrico. Basado en el prototipo Precept de 2020, este modelo se convierte en el abanderado de la visión de la marca en diseño, tecnología y sostenibilidad.

«El Polestar 5 es nuestra forma de traer el futuro al presente. Con un diseño escandinavo, una plataforma exclusiva, potentes motores y tecnología avanzada, está llamado a ser una referencia en el sector», afirmó Michael Lohscheller, CEO de Polestar.

El Polestar 5 ha sido concebido para llevar a producción el prototipo Precept con los mínimos cambios posibles. Su diseño minimalista y elegante, inspirado en el mundo de la aviación, se distingue por su perfil aerodinámico, un morro bajo y los faros delanteros «Dual Blade» característicos de Polestar.

En la parte trasera, la ausencia de una luneta convencional y la incorporación de un espejo retrovisor digital maximizan la visibilidad y el espacio para los pasajeros. La estética se completa con detalles funcionales como las manillas de las puertas retráctiles y las lunas sin marco, que contribuyen a un coeficiente de arrastre de solo 0,24.

El interior del Polestar 5 ha sido diseñado como un espacio de lujo y confort con una configuración de asientos 4+1. Los materiales sostenibles son protagonistas, con el uso de fibra de lino, PET reciclado en el forro del techo y redes de pesca recicladas en las alfombrillas.

La tecnología se integra de forma intuitiva, con una consola central que alberga una pantalla principal de 14,5 pulgadas con el sistema operativo Android Automotive OS y Google integrado. El habitáculo también ofrece opciones de alta gama como el sistema de sonido Bowers & Wilkins de 21 altavoces y asientos con diseño deportivo en colaboración con Recaro.

El corazón tecnológico del Polestar 5 es su nueva plataforma de aluminio, la Polestar Performance Architecture (PPA), más ligera y rígida que las estructuras de acero. El modelo cuenta con una arquitectura eléctrica de 800V, una novedad para la marca, que permite una carga ultrarrápida de hasta 350 kW, pasando del 10% al 80% de carga en solo 22 minutos.

El Polestar 5 Performance está equipado con dos motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 650 kW (884 CV) y un par de 1.015 Nm, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,2 segundos. A pesar de sus altas prestaciones, el modelo Dual Motor ofrece una impresionante autonomía de hasta 670 km (WLTP). Con su combinación de diseño, sostenibilidad y potencia, el Polestar 5 busca establecer un nuevo estándar en el segmento de los Gran Turismo eléctricos.