Nueva versión híbrida autorrecargable para el Renault Captur

Con un diseño «al gusto español», y fabricado en Valladolid, Renault ha matriculado unas 131.000 unidades del Renault Captur en España desde su lanzamiento en 2013. Su segunda generación contaba hasta ahora con versiones de gasolina, Mild Hybrid e híbrido enchufable. Una gama que se completa ahora con la versión híbrida autorrecargable de 145 caballos de potencia.

Una variante con la que se completa la oferta electrificada del modelo y que en este caso se dirige a aquellos conductores para quienes la variante enchufable, por no disponer de un punto de recarga accesible, no supone una alternativa real de movilidad . Además es mucho más eficiente que la versión Mild Hybrid, ya que en esta la asistencia eléctrica se limita a mejorar las emisiones de CO2 y el consumo, no siendo capaz de circular el modo eléctrico.

Esta variante E-Tech híbrida combina un motor 1.6 térmico de gasolina con dos motores eléctricos , uno principal y otro HSG, que cumple diversas funciones (como el sistema stop start y gestionar el funcionamiento del cambio), acompañados por una caja de velocidades multimodo inteligente que optimiza todo el sistema para lograr unos niveles de consumo y emisiones de CO2 particularmente contenidos.

El Captur E-Tech Hybrid , que hemos tenido oportunidad de probar en el centro urbano de Valencia así como por las carreteras y autovías de sus alrededores, no necesita ser enchufado a la corriente en ningún momento y su arranque siempre es en modo 100% eléctrico.

En función de cómo sean las condiciones de circulación y la manera de aprovechar la regeneración de energía al conducir , se puede llegar a circular hasta un 80% de tiempo en modo eléctrico con 'cero emisiones'.

Ficha técnica: Motores: gasolina, híbrido, enchufable, Mild Hybrid y GLP de 91 a 159 CV Largo/ancho/alto (m): 4,22/1,79/1,57 Maletero: de 422 a 1.275 litros Consumo: desde 1,4 l/100km (Hibrido enchufable). Híbrido desde 5 l/100 km Precio: desde 24.849 euros (sin descuentos ni Plan Moves III). Gama Captur desde 19.482 euros

Para ello, y especialmente en recorridos urbanos, el vehículo aprovecha de manera muy eficiente tanto las retenciones en las frenadas como la conducción 'a vela' con la inercia de las cuestas, lo que se traduce en la práctica en un ahorro de hasta un 40% en el consumo de gasolina . Durante la prueba conseguimos finalizar la ruta marcada con más kilómetros de autonomía que los que teníamos de partida, lo que sirve para dar cuenta del buen sistema de gestión de la batería. El consumo medio homologado para este vehículo es de 5 l/100 km, lo que está muy bien para las prestaciones que desarrolla.

En cuanto a las sensaciones al volante, es cierto que los coches híbridos donde mejor dan muestra de sus capacidades es en entornos urbanos. pero en este caso hemos de reconocer que con sus 145 CV el coche se comporta muy bien tanto en carretera como autovía. Destaca además el funcionamiento de su cambio automático inteligente, que sin embrague, dispone de 15 marchas que se van engranando según la forma de conducir para conseguir optimizar tanto el consumo como las sensaciones de conduccuón.

Además de estar exento del impuesto de matriculación cuenta con la etiqueta 'ECO' de la DGT. Ya está a la venta desde 24.850 € . aunque esta tarifa puede disminuir mediante promociones de la marca o al acceder al Plan Moves III.

Esta versión híbrida se completa con un nuevo acabado que se une a los ya existentes en el resto de la gama Captur . Se trata de la versión R.S. Line, que cuenta con un look exterior e interior marcadamente deportivo, que consta, entre otros equipamientos, de llantas de aleación específicas de 18» , volante de cuero, tapicería sport, sistema de navegación EASY LINK de 7», o ayuda al aparcamiento delantero y trasero con cámara de marcha atrás. Está disponible desde 28.850 euros.