Así es el primer coche de hidrógeno vendido en España

Los coches eléctricos se están posicionando como la principal alternativa ante los motores de combustión de cara al futuro . Aun así, todavía tienen trabas como el tiempo de recarga. Pero imaginemos que podemos tener un coche de propulsión eléctrica cuya recarga sea similar a la de un modelo de gasolina. Esto lo consiguen los coches con pila de combustible en los que, al recargar con hidrógeno , el elemento más común en la naturaleza, la pila de combustible genera energía eléctrica para mover el coche y su único residuo es el vapor de agua.

El único obstáculo para esta tecnología es la falta de ‘hidrogeneras’ , ya que el hidrógeno hay que almacenarlo a alta presión tanto en el punto de repostaje como en el automóvil. Aun así, hay varias marcas comprometidas con la producción de vehículos de este tipo, que puede tener un gran futuro tanto en automóviles como en el transporte de mercancías, donde la energía eléctrica almacenada en baterías suma mucho peso y restaría capacidad de carga a los camiones, lo que se suma a mayores esperas en la recarga y el repostaje. En todo caso, para que este tipo de movilidad siga avanzando, es necesario que la investigación entre en juego, y en Valencia se ha dado el primer paso con la adquisición, por parte de la Universidad Politécnica , de la primera unidad matriculada a nombre de una entidad particular en España.

Tanto Hyundai con el Nexo como Toyota con el Mirai –la otra marca que más fuerte apuesta por esta tecnología–, habían automatriculado unidades de sus modelos de hidrógeno, pero hasta ahora no habían afrontado una venta a petición particular, en este caso por medio de concurso público. La venta fue llevada a cabo por Paddock Motors –Riba-Roja del Turia, Valencia–, agente del concesionario oficial Hyundai Autiber . Pascual Carballar, uno de los asesores comerciales que se encargó de la venta nos comentó que «todavía no hay particulares que pregunten por el Nexo, o por los coches de hidrógeno. De momento hay muy pocas estaciones de recarga de hidrógeno en España, y la más cercana a Valencia está en Albacete, por lo que es una tecnología todavía en fase de crecimiento» .

El Nexo es ya el segundo Hyundai con esta tecnología, ya que la marca empezó su fabricación ‘en serie’ con el SUV ix35 Fuel Cell a modo de prueba. Cien unidades de este modelo estuvieron rodando por París dando servicio como taxi con el repostaje en una hidrogenera creada para este cometido, con una reducción total de las emisiones y del ruido mecánico, y sin los inconvenientes que, sobre todo en su momento, tenían los eléctricos, que ahora cuentan con mayor autonomía y facilidad de recarga, pero aún no se acercan a las cifras del hidrógeno. Esta es una ventaja clave del Nexo: «bastan cinco minutos para repostar al completo este vehículo y continuar conduciendo, en este sentido es similar a un coche de gasolina o diésel», comentó Carballar.

El Nexo cuesta 69.000 euros , almacena el hidrógeno en tres depósitos desde donde pasa a la pila de combustible –una especie de motor ubicado bajo el capó– donde, junto al oxígeno, se genera la energía eléctrica que se usa para mover los motores o ser almacenada en una batería de 40 kilovatios . El Nexo tiene 163 CV , su autonomía es de 666 kilómetros , su velocidad máxima de 179 kilómetros por hora y acelera de cero a cien en 9,2 segundos, todo ello con un consumo medio de 0,95 kilos de hidrógeno por cada cien kilómetros recorridos.

Es un SUV con un diseño atractivo, mucha tecnología incorporada y las principales ayudas a la conducción disponibles en el mercado. Todo ello, con un interior amplio y un maletero de 461 litros de capacidad.

Además de Toyota y Hyundai , otras compañías como Stellantis –que agrupa a Peugeot, Citroën, Opel y Fiat , entre otras–, Renault o BMW están impulsando el desarrollo de la pila de combustible, mientras otros grupos, como Volkswagen , han aparcado esta tecnología para centrarse en el coche eléctrico de baterías. En todo caso, la presencia de este modelo en la Universidad Politécnica de Valencia es una buena noticia. La UPV cuenta con uno de los principales bancos de desarrollo de motores de Europa , trabaja para los principales fabricantes de automóviles y en sus instalaciones se han puesto a punto muchas de las tecnologías que equipan millones de coches hoy en día, todo ello bajo la más estricta confidencialidad , como es habitual en el mundo del automóvil. Sin duda este coche pasará por la lupa de investigadores, ingenieros y estudiantes para poder ofrecer los servicios de desarrollo técnico de este tipo de mecánicas en el futuro.