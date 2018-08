Kodiaq RS: Skoda se atreve con los SUV deportivos

Skoda sigue los pasos de su «hermana» Seat con el Ateca FR y se atreve a adentrarse en el mundo de los SUV de altas prestaciones. La marca checa presentará en el Salón del Automóvil de París, que se celebrará del 4 al 14 de octubre, una versión RS de su todocamino Kodiaq.

El Kodiaq RS estará disponible con carrocería de siete plazas. Empleará el motor diésel más potente de la historia de la marca, que entrega 239 CV. Este propulsor tiene una capacidad de 2.0 litros, gracias a la carga biturbo, cuatro cilindros, tracción total y ofrece un par máximo de 500 Nm, ha explicado hoy el fabricante en un comunicado recogido por Efe.

You're the first to know: The new #SKODA#KodiaqRS is ready for its world premiere. The new #RS logo, featuring red touches, will make its debut at #ParisMotorShow 2018. More information coming soon! @MondialAuto#skodastoryboard#MondialAuto#MondialParis#pms2018pic.twitter.com/Y7In8fID52