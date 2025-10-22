Suscribete a
Probamos en primicia mundial el nuevo Kymco CV3 575, el scooter de tres ruedas más potente del mercado

Uno de los proyectos más ambiciosos de la firma taiwanesa, fraguado durante casi una década, llega finalmente al mercado español para romper el techo de la categoría con potencia, solvencia dinámica y equipamiento premium

Los exigentes asfaltos de la Sierra de la Tramontana, en Mallorca, han sido los primeros del mundo en sentir la trazada de sus tres neumáticos, y ABC, uno de los medios elegidos para probarlo

Kymco CV3 575
Kymco CV3 575 kymco press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Mallorca

Kymco desveló en el salón de Milán de 2017 un concepto de tres ruedas que generó mucha expectación. El fabricante taiwanés, sentado en la mesa de las grandes marcas de scooters desde hacía años, había decidido ponerse a la altura de los mejores también desde ... un punto de vista tecnológico y comenzó a desarrollar su motor más potente y un equipo técnico a su alrededor que pudiera ofrecer unos estándares premium de deportividad. Aquel mismo año vería la luz el AK550, el modelo elegido para enfrentarse al mismísimo Yamaha TMax, y que estrenaba esa nueva tecnología y componentes de primera línea de la firma taiwanesa.

