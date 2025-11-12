Suscribete a
ABC Premium

Carlos T. López Panisello: «Ducati está en el mejor momento de su historia»

En el timón de Ducati España desde hace dos años, Carlos T. López Panisello repasa la gestión y reafirma la buena salud y el rumbo de una marca que, en vísperas de su 100º aniversario, afianza su posicionamiento premium

Además de entrevistarlo en exclusiva, pudimos compartir con él una preciosa ruta por carreteras de la Ribeira Sacra gallega al manillar de la XDiavel, la renovada y exuberante sport cruiser italiana

Carlos T. López Panisello, Director General de Ducati España y Portugal
Carlos T. López Panisello, Director General de Ducati España y Portugal maría pol

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Hacía frío a primera hora de la mañana, unos 5 grados, y una espesa niebla difuminaba todo a nuestro alrededor, en el pueblo lucense de Sober, en plena Ribeira Sacra. Teníamos previsto una ruta con la nueva XDiavel y Carlos estaba programando el itinerario en ... el navegador, mientras las dos exhuberantes motocicletas calentaban al ralentí con su ronco sonido bicilindrico. De apellido López Panisello, este tarraconense de 45 años lleva dos años liderando como Director General de Ducati España y Portugal el aterrizaje en la península ibérica de la firma italiana, anteriormente gestionada por un distribuidor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app