Un operario de Northvolt antes del cierre de la planta de Skelleftea.

Una start up de Silicon Valley pretende resucitar Northvolt La compañía sueca, que declaró bancarrota en marzo, será adquirida por la estadounidense Lyten

Cuando Northvolt anunció su bancarrota el pasado marzo, parecía que Europa perdía la posibilidad de desarrollar una industria de baterías para el coche eléctrico propia y que el terreno sería conquistado por los fabricantes chinos definitivamente.

Ahora, una start up de Silicon Valley, Lyten, ha anunciado que pretende hacerse con las operaciones de la empresa sueca para retomar las actividades industriales y volver al desarrollo y construcción de acumuladores, cuyas entregas esperan que puedan llevarse a cabo en 2026.

Lyten, una empresa especializada en el desarrollo de celdas de baterías de sulfuro de litio, comprará la fábrica principal de Northvolt en Skelleftea, al norte de Suecia, así como su oficina de I+D y la localización de una próxima planta en construcción, en Alemania.

Noticia Relacionada La norteamericana General Motors adopta baterías chinas para competir en el mercado de vehículos eléctricos J. Bacorelle La compañía estadounidense se abastecerá temporalmente del fabricante CATL para el Chevrolet Bolt EV

Según el consejero delegado de Lyten, Dan Cook, «nuestros planes son, en gran medida, retomar donde lo dejó el equipo de Northvolt». La compra de los activos, según el propio ejecutivo, vino con un «descuento considerable» a su valor estimado de alrededor de 5.000 millones de euros.

A partir del año que viene, Skelleftea producirá baterías de iones de litio, que era el área de negocio principal de Northvolt. Más adelante, pretenden llevar a cabo el cambio para una doble producción de las baterías de sulfuro de litio. Según Bloomberg, las inversiones podrían salir rentables en los próximos 18 o 24 meses.

Varios de los antiguos directivos de Northvolt entrarán a la junta directiva de Lyten, pero el antiguo CEO, Peter Carlsson, no será uno de ellos.

El libro de pedidos de Northvolt sumó más de 50.000 millones, con clientes como el Grupo Volkswagen o BMW, pero la compañía tuvo problemas para entregarlos en los plazo estipulados. La nueva empresa, según Cook, «se enfocará en un solo cliente» para demostrar su capacidad a los demás.

La demanda de baterías hechas en Europa sigue alta y «hay discusiones constructivas con los antiguos clientes. Estamos en una posición excelente para retomar las conversaciones y convertirlas en acuerdos potenciales», señaló el directivo.

Antes de su cierre, Northvolt contaba con unos 7.000 trabajadores. Gran parte de las críticas que recibió fue que sus promesas eran demasiado atrevidas para los resultados que entregaron. Lyte se fundó en 2015 y está acelerando sus adquisiciones para afrontar la demanda creciente de almacenamiento estacionario y drones militares en Europa.