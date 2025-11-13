Suscribete a
La Ley de Movilidad Sostenible se aprueba sin que tengan que analizarse las etiquetas de la DGT

El Gobierno debe desarrollar un nuevo plan de incentivos que sustituya al Moves para estimular las ventas de eléctricos, híbridos enchufables y usados de combustión Euro 6d

El Gobierno tiene que diseñar un nuevo plan de incentivos para los eléctricos
Juan Roig Valor

Madrid

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, que obliga al Gobierno a poner en marcha en un plazo de tres meses un Plan Renove Nacional para la renovación del parque automovilístico, pero elimina la obligación de realizar un estudio para ... actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

