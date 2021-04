Unos 13.200 millones de los fondos de recuperación se destinarán a la automoción El Covid-19 supone una oportunidad para consolidar el sector de la movilidad en España, según los expertos participantes en el II Observatorio de la Movilidad Sostenible Grant Thornton

La pandemia, el impacto global del Covid-19, ha acelerado las tendencias de la automoción en busca de una movilidad sostenible. Los retos del sector de la automoción se han analizado este viernes en el 'II Observatorio de la Movilidad Sostenible Grant Thornton', en el que expertos del sector y las administraciones han puesto sobre la mesa diversos aspectos que España deberá tener en cuenta para convertirse en «la california Europea de la automoción». Este es el deseo de José Luís Rodrigo, Director General de Fundación Ibercaja uno de los ponentes del evento patrocinado por la entidad bancaria.

El encargado de abrir el encuentro de expertos fue Raül Blanco, Secretario General de Industria y PYME en Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quien avanzó que «por primera vez tenemos una gran oportunidad para el sector, ya que de los 70.000 millones derivados de los Fondos Europeos de Recuperación unos 13.200 millones estarán destinados a la automoción, teniendo a la industria en el centro de los objetivos, ya que sin coche no hay proyecto».

Blanco aseguró que España tiene numerosas ventajas respecto al resto de Europa, ya que, además de ser en la actualidad el segundo fabricante a nivel europeo, y tras el respaldo de los fabricantes y matrices que recientemente han anunciado nuevas inversiones y proyectos con vehículos eléctricos y electrificados, «en España tenemos el litio, tenemos celdas, tenemos fábricas de componentes y de vehículos eléctricos». Para el Secretario General de Industria y PYME «lo que toca ahora es reforzar esas capacidades industriales y tecnológicas a través de la colaboración pública y privada«. Según sus previsiones, el sector de la automoción »va a dar muchas alegrías en los próximos años«.

En este foro, el presidente de la Asociación de Fabricantes Presidente de ANFAC, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Renault, Director industrial del Grupo Renault y presidente-director general de Renault España, José Vicente de los Mozos, avanzó que «el semáforo está en verde, y lo que tenemos ahora que hacer es aprovechar la oportunidad que nos ha dejado la pandemia para ir a los puestos de pole». Según De los Mozos, si el año pasado la caída de ventas en España fue del 30% y la de producción del 20%, «en este año la caída de ventas supera ya el 40%». esto se debe no solo a las consecuencias del Covid, sino también «al problema del impuesto ligado al WLTP, un problema que en Italia o Francia han corregido, y en España no».

De los Modos ha insistido además en la necesidad de mejorar la competitividad. Y para ello «son necesarios dos factores, en primer lugar que en nuestras fábricas tengamos productos de éxito de la marca, y en segundo lugar que tengamos un marco laboral estable». En ese sentido ha destacado los importantes acuerdos alcanzados en España entre las patronales del sector y las centrales sindicales a la hora de conseguir la flexibilidad laboral «por eso cuando ahora oímos que se está estudiando la reforma del mercado laboral lo que pensamos es que ahora no toca, porque lo que realmente hace falta es un marco de estabilidad».

Respecto a la posibilidad de contar con futuras fábricas de baterías para vehículos eléctricos en España, el Presidente de ANFAC afirmó que «no debemos de caer en el error de volvernos locos como pasó con los aeropuertos y los campos de fútbol». Según José Vicente de los Mozos, es importante contar con una 'gigafactoría' que incluya toda la cadena de valor porque «si yo fabrico coches eléctricos y me ponen la fábrica de baterías a mil kilómetros de distancia no tengo el mismo interés que si me la ponen a cien kilómetros de mis factorías. Al igual que no podemos caer en el error de tener diez fábricas y que cada una ponga un filamento de la batería».

En el marco de este 'II Observatorio de la Movilidad sostenible' Ramón Galcerán, Presidente de Grant Thornton, destacó la importancia de la transversalidad «y la colaboración de ls sectores implicados, desde la iniciativa pública y privada», y destacó que la importante asignación de los fondos 'Next Generation' para la reactivación económica como consecuencia del coronavirus son «una magnífica herramienta para garantizar el futuro y el desarrollo de la automoción».

Según el informe presentado en el evento, desde que comenzó la pandemia, la tendencia en movilidad en las grandes ciudades ha sido el aumento del uso del vehículo privado, caminar y andar en bicicleta frente a la disminución amplia del uso del transporte público, que ha llegado a reducirse entre un 70%-90% durante el confinamiento.

La industria del automóvil se está enfrentando a grandes desafíos durante el Covid-19, como las limitaciones en el suministro de piezas de vehículos, el cierre de fábricas, la caída de las ventas de vehículos nuevos y la disminución del capital de trabajo o la falta de liquidez, especialmente para las PYMES.

Asia lidera la producción de vehículos en el mundo, con China y Japón en primer y tercer lugar respectivamente. Le sigue de cerca EE.UU. en segundo puesto y España ocupa la novena posición de la clasificación durante el 2019. China consiguió reactivar de forma temprana su producción de coches, gracias a un alto grado de automatización en sus cadenas de montaje, que permitió mantener las distancias de seguridad requeridas por Ley.

En el ámbito de la electro-movilidad, España cuenta ya con una importante cadena de valor industrial para las infraestructuras de recarga, según recoge el informe de Grant Thornton. Uno de los tres principales fabricantes de infraestructura de recarga eléctrica es español con una aportación de fabricación nacional entre el 70% y el 90%. Las matriculaciones de vehículos alternativos mantuvieron en 2019 la tendencia de crecimiento de los últimos años, con un aumento del 41% y acumulando un total de 162.417 entregas. El informe recoge además que el hidrógeno verde será clave para que España alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050. .

'Carsharing', conectividad y seguros

Otros de factores analizados en el en el marco del proyecto Mobility City de Grant Thornton y la Fundación Ibercaja son el 'carsharing', los cambios relacionados con los avances en conectividad y los seguros.

El carsharing ya tiene 15 millones de usuarios en el mundo, 400.000 en España (Madrid es la segunda ciudad de Europa con más coches compartidos circulando). Además, España se posicionó líder mundial en motosharing durante el año 2018; el número de escúteres disponibles en servicios de motosharing aumentó casi un 500% en el país, pasando de las 1.491 motos en 2017 a las 8.920 motos.

La llegada de la conexión 5G será determinante para el salto hacia una nueva movilidad conectada. Actualmente ya existen más de 20 millones de vehículos conectados en todo el mundo y se estima que para 2020 habrá 220 millones.

La conectividad está dando lugar a ciudades conectadas y en este sentido, son muchas las compañías que sellan alianzas para poner en marcha proyectos piloto para la futura conducción conectada y autónoma. Están basadas en el uso de sensores y tecnología de interconexión en elementos físicos para crear un ecosistema para la gestión inteligente de las infraestructuras.

La industria de seguros fue pionera en el uso de dispositivos del mercado de accesorios que se conectaban al automóvil para obtener información sobre la conducción y estimar mejor los riesgos de conducción de sus clientes. Este segmento se denomina seguro basado en el usuario (RBU) y está ganando popularidad.