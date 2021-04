Distribución: cómo adaptarnos a la digitalización sin morir en el intento

Raúl Palacios Actualizado: 16/04/2021 00:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La distribución de vehículos tal y como la conocemos ha terminado su ciclo. Puede parecer duro, pero sería ingenuo pensar que la transformación que han vivido otros sectores al calor de la digitalización, la conectividad y la inteligencia artificial la podemos esquivar nosotros. Ahí tenemos Amazon, Netflix o Spotify.

Mi obligación al frente de Ganvam es proporcionar al sector las palancas para el cambio y evitar que se destruya fuerza laboral. Dicho de otro modo: que no nos pase como quien tenía un videoclub y no supo adaptarse porque, si bien no nos gusta oirlo, lo cierto es que la digitalización reduce los intermediarios.

En este sentido, aunque haya quien se empeñe, no podemos decirle al fabricante cómo tiene que vender. Tampoco al cliente dónde comprar; pero sí podemos forjar la estrategia y aportar valor para que ese comprador nos escoja como proveedores. La clave para seguir vivos es evolucionar surfeando las tendencias y convertirnos en empresarios de la movilidad, con los servicios por suscripción como núcleo de negocio.

Las cifras hablan por si solas: en apenas diez años, el 67% de los vehículos vendidos se destinarán a servicios de movilidad por suscripción. Nuestro principal activo ya no será el hierro, ya no será el coche, sino la buena gestión del dato que genera ese coche para poder proporcionar servicios ad hoc. Lo importante no será el modelo de coche sino el servicio que me da. De esto va Ganvam NeXo.

Ganvam NeXo es un ecosistema 360 abierto y colaborativo desde el que el sector podrá proporcionar a los ciudadanos, empresas e instituciones todos los servicios asociados a la movilidad, que va a ser conectada y va a ser digital y que, en un futuro próximo, nos ofrecerá posibilidades que ahora ni imaginamos. Enmarcado dentro de las manifestaciones de interés que tanto el Ministerio de Industria como el de Movilidad han convocado para identificar proyectos tractores, cuenta con el apoyo de más de una veintena de corporaciones de diversos sectores; conscientes de que la conectividad, la gestión del dato o los sistemas de recarga de vehículos eléctricos son las piedras angulares del futuro a corto plazo.

Energéticas como Iberdrola, entidades financieras como Santander Consumer Finance, multinacionales como Dekra, operadores de movilidad compartida como BlaBlaCar o grupos internacionales de marketplaces digitales como Adevinta (Coches.net) son solo algunos de los socios estratégicos de este ecosistema abierto para la movilidad inteligente, en el que no podía faltar la Dirección General de Tráfico.

Y es que este ecosistema favorecerá no solo la adaptación profesional de las pymes de la venta y reparación a una nueva realidad, sino que contribuirá a un modelo urbano, donde, a juzgar por la tendencia, el parque reducirá su volumen en favor de una mayor tasa de utilización, lo que abaratará los servicios de movilidad compartida, descongestionando las vías de tráfico y favoreciendo, en definitiva, un entorno más sostenible, seguro y conectado.

*Raúl Palacios es presidente de Ganvam, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios.