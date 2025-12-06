Si vas a Vigo en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitosamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Vigo donde más décimos premiados se han vendido

Cabe destacar que en Vigo es la localidad que agrupa más administraciones de lotería en su área, al tiempo que el mayor premio ha caído en cuatro ocasiones. La primera ves se remonta a 1974. Asimismo, ha repartido el Gordo en 11 ocasiones. Es la segunda ciudad gallega que más suerte ha tenido el sorteo, ya que se ha llevado los cuatro millones de euros hasta en cinco ocasiones. De hecho, la provincia de Lugo vuelve a ser la que más gasta por habitante de Galicia, con 93 euros de media por persona.

En ese sentido una delas administraciones más buscadas es La Lotería del Abuelo ubicada en Policarpo Sanz 42. Tiene en su historial dos cuartos premios de la Lotería de Navidad, varios de la Bonoloto y un primer premio de la Lotería Nacional.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Vigo?

Una larga fila de compradores no pierden la oportunidad de sumarse a la lista de potenciales afortunados intentado aumentar sus posibilidades en varias administraciones de Vigo. Un talismán de la suerte es la administración de la Gran Vía 178, repartió parte del Gordo en 2022.

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar

Otros puntos de compra pueden ser:

-La administración de Lotería Numero 4 en Rúa de Velázquez Moreno, 37 - Bajo.

-La administración de Lotería Numero en R/ Urzáiz, 56.

-La administración de Lotería Numero 21 en Rúa Teófilo Llorente, 11.

-La administración de lotería N 24 Don Décimo en R/ Zamora, 58.

-La administración de lotería de Carlota en avenida Camelias 110.

-La administración de lotería número 25 en R/ Pizarro, 81.

- La administración de lotería Numero 20 en R/ Pi y Margall, 141. V

- La administración de lotería Numero 18 en R/ Salamanca, 12.