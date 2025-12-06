Si vas a San Sebastián en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitosamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de San Sebastián donde más décimos premiados se han vendido

En la actualidad no es un secreto que hay administraciones de lotería muy populares quearrastran la leyenda de dar el décimo ganador. Una larga fila de compradores no pierden la oportunidad de sumarse a la lista de potenciales afortunados intentado aumentar sus posibilidades. Desde Doña Manolita, en Madrid, en la calle del Carmen, número 22, ubicada entre Callao y la Puerta del Sol al talismán de la administración Lotería Manises, en Valencia. En realidad por matemáticas, la administración que más lotería vende, también es fácil imaginar que se coloque como la que más décimos premiados ha repartido.

En el caso de País Vasco, en Bilbao se ha dado El Gordo unas 15 veces y en San Sebastián ha tocado un total de siete veces. Y en esa búsqueda de la suerte que emprende el comprador en esta época del año destaca la administración de loterías nº 8, El Tambor de Oro ubicada en la Parte Vieja de San Sebastián. En su web se detalla que fue Nekane Goñi Arruabarrena la que abrió sus puertas en julio de 1983.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en San Sebastián?

Otros puntos de referencia para tener la buena fortuna de tu parte son:

Dónde comprar Lotería de Navidad en San Sebastián La administración de Loterías Número 7 situada en calle Secundino Esnaola, 1, Gros.

Loterías Ariane en Cno. Garbera, S/N, Altza.

Loterías y apuestas del estado ubicado en Alfonso VIII Aren Kalea, 3.

La administración de Lotería Número 10 en San Jerónimo Kalea, 16.

La administración de Loterías Número 11 situada en avenida Sancho el Sabio / Antso Jakitunaren Hiribidea, 3.

La administración la Milagritos Pl. José María Sert, 6, Antiguo.

La Lotería de Navidad se celebra el próximo lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.