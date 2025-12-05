Si vas a Valencia en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitósamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Valencia donde más décimos premiados se han vendido

Muchos consideran a la Lotería de Manises un talismán de suerte. Ubicada en Carrer Mestre Guillem, 5, es conocida no solo a nivel de Valencia, sino en toda España. Tiene en su historial cuatro Gordos entregados en los últimos 50 años, concretamente en 1971, 1986, 2012, y 2018.

Esta fama la ha convertido en la tercera administración de lotería que más décimos de Navidad vende cada año en España, y que más premios ha repartido en Valencia. Una parada obligatoria para quienes ser uno de los afortunados.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Valencia?

Otros puntos de referencia para los que quieren ser bendecidos con la buena fortuna es por ejemplo Lotería Bello, situada en la Plaza del Ayuntamiento, 23. Es una de las administraciones más antiguas de Valencia. Ha dado tres Gordos en la última década. Su «mano suertuda» y su atención personalizada es garantía para muchos.

Otro ejemplo es Santa Catalina que se encuentra en la Calle Capelleria, 2. Mantiene un halo de leyenda que ha provocado que año tras año pueda verse a decenas y decenas de personas que buscan el número elegido por los hados de la suerte. También destacan La Brujita Generosa en Avenida del Puerto, 173, en el barrio de El Cabañal. Repartió 300 millones de euros con el Gordo de Navidad de 2003 y otro en 2019.

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar

Y por último esta la Lotería Castillo, en Avenida Blasco Ibañez, 6, en Alaquàs. Repartió un Gordo en 2012, y varios premios menores. Y cada año organiza una búsqueda de décimos escondidos para todos los vecinos del lugar.