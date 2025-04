¿Por qué jugar a la Lotería de Navidad? Los principales motivos de los españoles

«La esperanza es lo último que se pierde» . Este popular refrán define a la perfección la mañana del 22 de diciembre , en la que en los hogares españoles están pendientes del bombo que entrega el Gordo de la Lotería de Navidad . Año tras año, la gente suena con que la diosa fortuna les sonría, y agarrar un pelliz -o un buen premio- para acabar el año. Es ese uno de los principales motivos porque el que casi todos los españoles, ya sea en solitario o compartido, compran un décimo de la Lotería de Navidad.

Otro factor para entender el fenómeno cada año es el del «por si acaso». O, como lo definen los expertos, la envidia preventiva . Muchos optan por jugar a la Lotería para evitar ver cómo su compañero de trabajo gana dinero, pero él no. También hay que tener en cuenta los sueños y los deseos que genera la espera hasta el sorteo. « Las decisiones de compra las tomamos desde el hemisferio emocional del cerebro . Realmente no importa si el día 22 se resulta ganador o no, los sueños y deseos que se generan hasta ese día fomentan nuestra compra compulsiva», explica la psicóloga sanitaria María Elvira Vague Cardona.

Las motivaciones para aferrarse al azar

Los expertos de Top Doctors identifican cinco perfiles de jugadores de la Lotería de Navidad. De todos ellos se deslizan los motivos que hace que los españoles compren cada año más décimos de este Sorteo Extraordinario que puede hacer que, si portas el número agraciado, te toquen 400.000 euros (el Gordo reparte 4 millones que se traducen en casi medio millón por décimo).

- El explorador y aventurero . Le gusta arriesgar grandes cantidades de dinero, sin aplicar la lógica, y no se deja guiar por supersticiones. No tiene límites para jugar y no teme apostar.

- El competitivo . Se trata de aquella persona que solo juega para ganar. Para este perfil de jugador, no obtener el resultado que deseaba, supone un importante desasosiego.

- El estratega . El azar no entra entre sus planes. Juega buscando combinaciones numéricas y usando la razón a la hora de apostar, sin dejar espacio a fórmulas aleatorias.

- El amigo . Disfrutar de la experiencia del juego son sus premisas. Y aunque este jugador busca la experiencia compartida con familiares y amigos, suele sentir envidia preventiva y, por lo tanto, a la hora de jugar a la lotería suele tener muy presente el pensamiento «y si toca a los demás», apostando por miedo a quedarse fuera del reparto.

- El supersticioso . Recurren a amuletos, apuestan un día en particular, juegan siempre los mismos números, etc. Todo para demostrar que están por encima de la suerte. Este tipo de jugador está influenciado por las tradiciones y por la educación recibida. «La superstición es un caso particular de un fenómeno psicológico llamado 'Ilusión de control', que es la tendencia a comportarse como si se pudieran controlar los sucesos aleatorios, como los juegos de azar», afirma Vague.

Para tratar de conseguir ser agraciado en la Lotería de Navidad , se calcula que de media cada español se gastará este año unos 68,48 euros en comprar décimos para la Lotería de Navidad . Se trata de un alza de 0,92 euros más que el año pasado, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Si todavía no has comprado tu décimo o estás buscando un número en concreto con nuestro buscador puedes localizarlo rápidamente. Y, además, el día del sorteo puedes comprobar con ABC.es si has resultado agraciado.