La viuda del opositor ruso Aléxei Navalny asegura que su marido murió envenenado

Yulia Navalnaya ha afirmado que los análisis de laboratorio confirman que su marido, el opositor ruso Alexéi Navalny, fue envenenado.

Recordemos que tras años de persecución judicial y cárcel, Navalny murió en febrero de 2024 en una prisión del Ártico. Las autoridades rusas se limitaron a declarar que la muerte «no tenía naturaleza criminal», rechazando abrir una investigación penal. Esta versión fue inmediatamente cuestionada por su familia y por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron un patrón de hostigamiento y malos tratos contra él durante su encarcelamiento.

La declaración de Yulia refuerza las sospechas internacionales y la idea de que la muerte de Navalny no fue natural. Aunque Rusia rechace estas conclusiones, la presión sobre Moscú podría aumentar si los informes se hacen públicos y organismos internacionales verifican los resultados. La viuda de Navalny, en cualquier caso, se ha convertido en la voz que mantiene viva la denuncia y la exigencia de justicia en un caso que simboliza la represión política en Rusia. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]