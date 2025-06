Rusia aumenta la presión en la frontera norte de Ucrania y abre un nuevo frente de guerra en Sumy

El Estado Mayor de Ucrania ha incluido este lunes, por primera vez, a la fronteriza región de Sumy en sus partes de guerra diarios. Desde principios del mes de junio se ha producido un incremento de los avances rusos en la zona. El grupo de ... monitoreo vinculado al Ministerio de Defensa de Ucrania, Deep State, atribuye a Rusia el control de un área de más de 200 kilómetros cuadrados en Sumy. Una franja de tamaño similara la capturada por Rusia en la ofensiva transfronteriza en la vecina provincia de Járkov el año pasado.

El presidente de Ucrania afirmó el viernes que las fuerzas ucranianas están «haciendo retroceder gradualmente a los ocupantes». Un día después, Zelenski confirmó que los defensores ucranianos habían logrado liberar una la aldea de Andriivka, aunque no presentó detalles específicos sobre la operación.

Los combates, según soldados ucranianos desplegados en esta provincia, se han registrado en las inmediaciones de la población de Yunakivka, ubicada a unos 24 kilómetros de la capital regional, por la que transcurre la carretera estratégica que conecta Sumy y Sudzha. Este fue el punto de partida de las fuerzas ucranianas que lanzaron la incursión en la provincia rusa de Kursk, donde estuvieron desplegadas casi siete meses.

Deep State sitúa a las fuerzas enemigas a unos 20 kilómetros de los arrabales de Sumy, una ciudad en la que antes de la guerra vivían unas 256.000 personas. Si los rusos logran tomar más territorio, la urbe podría expuesta al alcance de sus ataques con drones de diversos tipos y artillería.

Oleh Strilka, portavoz de los servicios de emergencia en la región manifestó a 'The Washington Post' sus temores de que las tropas del Kremlin puedan replicar en Sumy la «táctica» de «cazar» civiles con drones, como ha venido sucediendo en la región sureña de Jérson desde hace más de un año. Sumy ha sido duramente golpeada desde inicios de 2025. Los ataques escalaron cuando las tropas de Zelenski abandonaron suelo ruso en el mes de marzo y más de 30 personan fallecieron en un solo bombardeo contra el centro de la ciudad el Domingo de Ramos.

La situación para los civiles ha empeorado. Los militares invasores han comenzado a atacar a los equipos que realizan evacuaciones. El 17 de mayo un dron ruso golpeó un autobús que trasladaba a civiles evacuados desde la ciudad de Bilopillia. Al menos nueve personas murieron. A medida que los combates se instalan cerca de los asentamientos fronterizos las evacuaciones se aceleran. El gobernador regional, Oleh Hryhorov, confirmó que unas 60 aldeas han quedado totalmente despobladas y que los traslados de civiles a lugares más seguros abarcan hasta 213 poblaciones.

Objetivos rusos en Sumy

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó a sus militares crear una «zona de seguridad» en toda la frontera ucraniana cuando visitó la región de Kursk en mayo. Los expertos del Instituto para el Estudio de la guerra, una organización de referencia con sede en Estados Unidos, consideran poco probable que Moscú pueda tomar la capital de esta región del norte de Ucrania a corto o medio plazo debido a la «incapacidad demostrada por Rusia para tomar rápidamente incluso asentamientos mucho más pequeños», destacaban en su informe del 21 de mayo. Por su parte, Moscú continúa haciendo avances en plena ofensiva de verano, ya que quiere ocupar el mayor territorio posible para tener más bazas en las futuras negociaciones.

El analista militar ucraniano, Denys Popovych, asegura que la principal meta de la ofensiva rusa en el norte «es acercarse lo suficiente a Sumy para lanzar ataques con drones y artillería». Popovych agregó, en una entrevista con 'The New Voice of Ukraine', que es poco probable que las fuerzas rusas «intenten un asalto directo a la ciudad. Pero tratarán acercarse lo más posible para crear una zona de amortiguación».

Una evaluación con la que coincide el director de la consultora de defensa polaca Rochan, Konrad Muzyka, que considera la ofensiva de Sumy como una operación con la que el Kremlin quiere obligar a Ucrania a destinar parte de sus «limitados» recurso a este nuevo frente bélicio. «La dirección Sumy es un eje auxiliar para los rusos. Su centro de gravedad sigue estando en el Donbás», destacó Muzyka.

Los esfuerzos rusos siguen estando en la región de Donetsk, controlada parcialmente por el Kremlin desde 2014. El punto más complicado es la asediada ciudad de Pokrovsk. Las tropas invasoras también se están esforzandopor cruzar otra frontera, en este caso el límite administrativo hacia Dnipropetrovsk. Una región que, hasta el momento, había quedado libre del frente de guerra. Kiev niega que haya tropas enemigas en esta región ucraniana, aunque algunas unidades rusas han logrado cruzar para retroceder después. «Debemos comprender que, para los rusos, esta es, ante todo, una operación informativa y psicológica. En términos militares, no implica necesariamente un avance sobre la ciudad de Dnipro» destacó el analista Denys Popovych.