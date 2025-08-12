Suscribete a
Casi un millar de militares de la UME luchan por extinguir los incendios en varios puntos del país
Última hora
Detenido un trabajador de extinción de incendios por causar el fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas en Ávila

CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Las reelecciones indefinidas acaban mal y El Salvador no será una excepción

Solo Nicaragua y Venezuela, aparte de Cuba, perpetúan sus presidentes; los estudios vinculan la no restricción de mandatos con involución política

El Gobierno cubano adopta un tono de humildad para evitar que el enfado popular encone las protestas

eEl presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele, Nayib Bukele, aprueba una reforma constitucional para permitir que un presidente pueda ser candidato indefinidamente
El presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele, aprueba una reforma constitucional para permitir que un presidente pueda ser candidato indefinidamente REUTERS
Emili J. Blasco

Emili J. Blasco

La experiencia de los últimos 25 años en Latinoamérica es bien clara: allí donde se ha eliminado el límite en el número de mandatos presidenciales la democracia se ha degradado, hasta llegar a una autocracia o una dictadura con elecciones aparentes. Y así está ocurriendo ... en El Salvador, país que sigue a Venezuela y Nicaragua en permitir que su presidente pueda presentarse a la reelección tantas veces como quiera. En ningún otro país de la región (fuera de la dictadura de Cuba) eso es posible.

