Este es el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo: puede ver el puesto de Irán e Israel
En total una lista de 145 países en la que miden sus fuerzas las naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas con las grandes potencias
El portal Global Fire Power, especializado en Defensa, elabora todos los años unas listas que vienen a reflejar los ejércitos más poderosos del mundo. Los expertos siempre han analizado las capacidades de Israel e Irán en caso de conflicto y este barómetro de fuerzas refleja esa realidad, que ahora más que nunca se hace relevante en medio de un panorama marcado por los últimos enfrentamientos entre ambos países. Los grados se elevan cada día en esta región del mundo. 'Times of Israel' se hacía eco que mientras Netanyahu estaba en la cumbre de la ONU, Irán supuestamente desvelaba detalles del programa nuclear del país israelí.
En ese sentido, Irán está en el puesto 16 justo por detrás de Israel. Cuenta con un Ejército de Tierra de más de 600.00 soldados, 220.000 paramilitares y 350.000 reservistas. Asimismo, tiene unos 70.000 vehículos militares, 551 aeronaves, y 101 navíos. Además, cuenta con los mayores arsenales de Oriente Medio en misiles balísticos de largo alcance que según el CSIS también podrían alcanzar el sureste de Europa.
Mientras que Israel que se sitúa en el número 15 de la lista, dispone de un ejército terrestre de 170.000 soldados activos y 465.000 reservistas. Al tiempo que posee 43.407 vehículos de combate, 67 navíos y 612 aeronaves. No obstante, un punto clave es la superioridad tecnológica de las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF). Y especialmente de su unidad secreta 8200.
En este panorama de balances las Fuerzas Armadas españolas son uno de los ejércitos más respetados del mundo, y en la actualidad lleva a cabo valiosas misiones de paz al tiempo que participa en acciones logísticas militares allí donde se requiera su presencia. Y si bien el año pasado, España ocupó en el ranking el puesto 21, en términos absolutos de Tierra, Mar y Aire, este año ha pasado a formar parte del top 20, se sitúa justo después de Irán en el puesto 17.
Ranking de los ejércitos más poderosos del mundo
El portal Global Fire Power utiliza más de 60 factores individuales para refinar la puntuación del índice de potencia de una nación. Teniendo en cuenta la cantidad de unidades militares hasta la geografía o las capacidades logísticas. En total, 145 países en la lista en la que también entran las naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas.
Una puntuación perfecta es 0,0000, «lo cual es inalcanzable», aclaran desde el portal. Por tanto, cuanto menor sea el valor PwrIndx, más «poderosa» es la capacidad de combate de un país.
Ranking de los ejércitos más poderosos del mundo:
-
1 Estados Unidos PwrIndx: 0.0744
-
2 Rusia PwrIndx: 0.0788
-
3 China PwrIndx: 0.0788
-
4 India PwrIndx: 0.1184
-
5 Corea del Sur PwrIndx: 0.1656
-
6 Reino Unido PwrIndx: 0.1785
-
7 Francia PwrIndx: 0.1878
-
8 Japón PwrIndx: 0.1839
-
9 Turquía PwrIndx: 0.1902
-
10 Italia PwrIndx: 0.2164
-
11 Brasil PwrIndx: 0.1878
-
12 Brasil PwrIndx: 0.2415
-
13 Indonesia PwrIndx: 0.2557
-
14 Alemania PwrIndx: 0.2601
-
15 Israel PwrIndx: 0.2661
-
16 Irán PwrIndx: 0.3048
-
17 España PwrIndx: 0.3242
-
18 Australia PwrIndx: 0.3298
-
19 Egipto PwrIndx: 0.3427
-
20 Ucrania PwrIndx: 0.3755
-
21 Polonia PwrIndx: 0.3776
-
22 Taiwán PwrIndx: 0.3988
-
23 Vietnam PwrIndx: 0.4024
-
24 Arabia Saudí PwrIndx: 0.4201
-
25 Tailandia PwrIndx: 0.4536
-
26 Argelia PwrIndx: 0.3589
-
27 Suecia PwrIndx: 0.4835
-
28 Canadá PwrIndx: 0.5179
-
29 Singapur PwrIndx: 0.5271
-
30 Grecia PwrIndx: 0.5337
-
31 Nigeria PwrIndx: 0.5771
-
32 México PwrIndx: 0.5965
-
33 Argentina PwrIndx: 0.6013
-
34 Corea del Norte PwrIndx: 0.6016
-
35 Bangladesh PwrIndx: 0.6062
-
36 Holanda PwrIndx: 0.6412
-
37 Myanmar PwrIndx: 0.6735
-
38 Noruega PwrIndx: 0.6811
-
39 Portugal PwrIndx: 0.6856
-
40 Sudáfrica PwrIndx: 0.6889
-
41 Filipinas PwrIndx: 0.6987
-
42 Malasia PwrIndx: 0.7429
-
43 Iraq PwrIndx: 0.7738
-
44 Suiza PwrIndx: 0.7869
-
45 Dinamarca PwrIndx: 0.8109
-
46 Colombia PwrIndx: 0.8353
-
47 Chile PwrIndx: 0.8361
-
48 Finlandia PwrIndx: 0.8437
-
49 Perú PwrIndx: 0.8588
-
50 Venezuela PwrIndx: 0.8882
-
51 Rumanía PwrIndx: 0.8984
-
52 Etiopía PwrIndx: 0.9305
-
53 República Checa PwrIndx: 0.9994
-
54 Emiratos Árabes Unidos PwrIndx: 1.0186
-
55 Hungría PwrIndx: 1.0259
-
56 Angola PwrIndx: 1.0961
-
57 Kazajstán PwrIndx: 1.1016
-
58 Uzbekistán PwrIndx: 1.1121
-
59 Marruecos PwrIndx: 1.1273
-
60 Azerbaiyán PwrIndx: 1.2531
-
61 Bélgica PwrIndx: 1.2564
-
62 Bulgaria PwrIndx: 1.2563
-
63 Serbia PwrIndx: 1.2576
-
64 Siria PwrIndx: 1.2771
-
65 Ecuador PwrIndx: 1.3021
-
66 República Democrática del Congo PwrIndx: 1.3111
-
67 Cuba PwrIndx: 1.3286
-
68 Austria PwrIndx: 1.3704
-
69 Sri Lanka PwrIndx: 1.3941
-
70 Bielorrusia PwrIndx: 1.3954
-
71 Eslovaquia PwrIndx: 1.3978
-
72 Qatar PwrIndx: 1.4307
-
73 Sudán PwrIndx: 1.4756
-
74 Croacia: 1.5074
-
75 Jordania PwrIndx: 1.6139
-
76 Libia PwrIndx: 1.4449
-
77 Turkmenistán PwrIndx: 1.6512
-
78 Albania PwrIndx: 1.6815
-
79 Kuwait PwrIndx: 1.6982
-
80 Bolivia PwrIndx: 1.7221
-
81 Bahréin PwrIndx: 1.7448
-
82 Omán PwrIndx: 1.8047
-
83 Kenia PwrIndx: 1.8135
-
84 Chad PwrIndx: 1.8712
-
85 Yemen PwrIndx: 1.8901
-
86 Nueva Zelanda PwrIndx: 1.9039
-
87 Paraguay PwrIndx: 1.9044
-
88 Lituania PwrIndx: 1.9075
-
89 Mozambique PwrIndx: 1.9265
-
90 Túnez PwrIndx: 1.9538
-
91 Armenia PwrIndx: 2.0373
-
92 Tanzania PwrIndx: 2.0416
-
93 Camerún PwrIndx: 2.0501
-
94 Georgia PwrIndx: 2.0695
-
95 Camboya PwrIndx: 2.0752
-
96 Eslovenia PwrIndx: 2.1016
-
97 Irlanda PwrIndx: 2.1103
-
98 Mongolia PwrIndx: 2.1135
-
99 Latvia PwrIndx: 2.1246
-
100 Uruaguay PwrIndx: 2.1385
-
101 Honduras PwrIndx: 2.1679
-
102 Costa de Marfil PwrIndx: 2.1796
-
103 Guatemala PwrIndx: 2.1956
-
104 Mali PwrIndx: 2.2379
-
105 Kirguistán PwrIndx: 2.2543
-
106 Laos PwrIndx: 2.2663
-
107 Estonia PwrIndx: 2.2917
-
108 Tayikistán PwrIndx: 2.3049
-
109 Zambia PwrIndx: 2.3411
-
110 Ghana PwrIndx: 2.3775
-
111 Zimbabue PwrIndx: 2.3863
-
112 Macedonia del Norte PwrIndx: 2.4042
-
113 Sudán del Sur PwrIndx: 2.4321
-
114 Uganda PwrIndx: 2.4767
-
115 Líbano PwrIndx: 2.5981
-
116 Namibia PwrIndx: 2.6384
-
117 Luxemburgo PwrIndx: 2.6415
-
118 Afganistán PwrIndx: 2.6442
-
119 Níger PwrIndx: 2.6689
-
120 Eritrea PwrIndx: 2.6985
-
121 República del Congo PwrIndx: 2.7282
-
122 Botswana PwrIndx: 2.7509
-
123 Mauritania PwrIndx: 2.7977
-
124 República Dominicana PwrIndx: 2.8023
-
125 Senegal PwrIndx: 2.8116
-
126 Nepal PwrIndx: 2.8915
-
127 Montenegro PwrIndx: 2.9216
-
129 El Salvador PwrIndx: 2.9371
-
128 Burkina Faso PwrIndx: 2.9734
-
129 Madagascar PwrIndx: 3.0609
-
131 Nicaragua PwrIndx: 3.0966
-
132 Bosnia Herzegovina PwrIndx: 3.0799
-
133 Gabón PwrIndx: 3.1805
-
134 Moldavia PwrIndx: 3.2555
-
135 Islandia PwrIndx: 3.5181
-
136 Panamá PwrIndx: 3.5316
-
137 Belice PwrIndx: 3.7191
-
138 Liberia PwrIndx: 3.7781
-
139 Surinam PwrIndx: 3.9127
-
140 Sierra Leona PwrIndx: 3.9701
-
141 Kosovo PwrIndx: 4.9141
-
142 Somalia PwrIndx: 4.2037
-
143 República Centroafricana PwrIndx: 4.2347
-
144 Benín PwrIndx: 4.3156
-
145 Bután Pwrindx: 6.3934
¿Cuántos activos tiene España?
Basándonos estrictamente en los datos del informe redactado por Global Fire Power, España en su fuerza aérea dispone, sin contar el stock, con 323 aeronaves y 12 helicópteros de ataque. Mientras que entre sus fuerzas terrestres tiene 238 tanques, artillería autopropulsada 71 y remolcada 215. Y en lo que se refiere a su fuerza naval cuenta con 11 fragatas y 22 buques de patrullaje.
