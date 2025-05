Putin ignora la tregua de 30 días, reanuda los ataques y exigirá la capitulación de Ucrania

Pocas horas después de que Vladímir Putin propusiera a Ucrania, durante una inhabitual rueda de prensa en la madrugada de este domingo, reanudar «conversaciones directas» en Estambul, el jueves, se va perfilando el fondo de esta iniciativa del Kremlin aparentemente diplomática y de perfil ... pacificador.

Sin embargo, Putin dio por finalizado el alto el fuego de tres días que él mismo declaró con motivo de los fastos del 80 aniversario de la Victoria sobre la Alemania nazi, reanudó los bombardeos contra Ucrania e ignoró la tregua de 30 días propuesta por su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que recibió el respaldo, este sábado en Kiev, de los líderes de Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk y Keir Starmer.

Además, el máximo dirigente ruso, en su comparecencia nocturna, reiteró la necesidad de «eliminar las causas primigenias –raíces profundas– del conflicto», lo que implica, según declaraciones suyas anteriores, acabar con el carácter «nazi» y «golpista» de los actuales dirigentes ucranianos, reducir el Ejercito ucraniano, impedir su adhesión a la OTAN y poner fin a la supuesta política de «rusofobia» de Kiev contra la población prorrusa del este de Ucrania y contra su cultura y tradiciones. Esas condiciones son las que Putin considera necesarias para garantizar «una paz duradera».

Noticia Relacionada Putin pide un diálogo con Ucrania el 15 de mayo tras la presión de los líderes europeos Gonzalo Zanza En una comparecencia poco antes de las dos de esta madrugada en Moscú, el presidente ruso advirtió que «no fue Rusia la que rompió las negociaciones en 2022. Fue Kiev. Sin embargo, proponemos que Kiev reanude las negociaciones directas sin condiciones previas»

En cuanto a los territorios ocupados por las tropas rusas, el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov, afirmó este domingo en declaraciones al canal público Rossiya-1 que las conversaciones en Estambul partirán del momento en el que quedaron interrumpidas en marzo de 2022, allí mismo en esa ciudad histórica turca (Constantinopla).

«Sí, se reanudarán desde ese punto, pero teniendo en cuenta la situación real sobre el terreno, las circunstancias actuales», no la que había entonces, respondió Ushakov al entrevistador oficial, Pável Zarubin, en alusión a las anexiones por parte de Rusia, en septiembre de 2022, de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, de cuyos territorios el Kremlin exige la retirada total de las tropas ucranianas, que aún controlan amplias áreas en esas cuatro regiones que la ONU y la Comunidad Internacional reconocen como ucranianas. Ushakov dijo también que la composición y nivel de la delegación rusa que deberá acudir a Turquía se dará a conocer más adelante.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró este domingo por la mañana que «Putin lo ha dejado claro: primero conversaciones sobre las causas primigenias y después sobre un alto el fuego». En suma, se trata de forzar una vez más a Kiev a una capitulación que difícilmente aceptará Zelenski, quien además ha advertido que no habrá negociaciones mientras no se decrete antes un alto el fuego por tierra, mar y aire. El jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Andri Ermak, ha reiterado este domingo que «primero la tregua de 30 días y después todo lo demás».

«Proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron en 2022 (…) negociaciones directas y sin condiciones previas», lanzó el presidente ruso en la noche del sábado al domingo. Según sus palabras, «tiene sentido eliminar las causas profundas del conflicto y avanzar hacia el restablecimiento de una paz duradera y a largo plazo desde una perspectiva histórica». «No descartamos que durante estas negociaciones sea posible acordar nuevas treguas, un nuevo alto el fuego. Además, un alto el fuego real, que sería respetado no solo por Rusia, sino también por Ucrania. Sería el primer paso, repito, hacia una paz sostenible a largo plazo, y no un prólogo a la continuación del conflicto armado», subrayó Putin. Antes del inicio de los fracasados contactos en Estambul, en marzo de 2022, las delegaciones de Rusia y Ucrania, se reunieron previamente en Bielorrusia mientras la guerra no cesó en ningún momento.