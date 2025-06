Musk y la ketamina: los usos del anestésico disociativo que han llevado al magnate a publicar un test antidroga

En un intento de acabar con el relato de los últimos días Elon Musk ha publicado este martes un tuit con el resultado de sus análisis sobre el consumo de drogas. Esto viene a raíz de las informaciones publicadas por el diario 'The New York Times' que afirmaban que el magnate, durante la campaña electoral, habría estado tomando ketamina, éxtasis así como hongos psicodélicos.

La irrupción de Musk en la política estadounidense ha sido un vendaval que ha terminado por afectar a su relación con Donald Trump terminando por finiquitarla de la manera más abrupta posible con un intercambio de opiniones y ataques entre dos «amigos». 'The New York Times' se hacía eco de que el empresario habría consumido distintos tipos de drogas mientras iba de campaña con Trump y también, aunque esta parte no está confirmada aún, habría estado haciendo uso de estas sustancias psicotrópicas cuando lideraba el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés). De hecho, el presidente estadounidense no negó de forma categórica que Musk no consumiese drogas: «Realmente no lo sé. No lo creo, espero que no. Teníamos una buena relación y le deseo lo mejor», respondió ante las preguntas sobre esta cuestión.

Musk ha querido acallar los rumores compartiendo los resultados de su test antidroga del laboratorio Fastest Labs al sur de Austin (Chicago, Illinois) en un publicación en X. De acuerdo a esta imagen, se habría hecho las pruebas el pasado 11 de junio y las ha recibido este mismo lunes. En ella se facilita la información sobre el consumo de 22 drogas como la ketamina, el fentanilo, la cocaína, los opioides o el canabis, entre otras sustancias, en todas el resultado es similar: negativo. Junto al anuncio escribió la palabra «lol» (Laughing Out Loud en inglés) burlándose de la situación y de las últimas noticias sobre su salud.

La ketamina como uso terapéutico y recreativo

Musk habría estado consumiendo 20 pastillas cada día de sustancias psicotrópicas que le habrían provocado daño en la vejiga. Tras conocerse todos estos datos, salió a negarlos y acusó al 'New York Times' de mentir: «Para que quede claro, no estoy consumiendo drogas. 'The New York Times' está mintiendo descaradamente», dijo. Aunque sí confirmó que llegó a consumir ketamina: «Probé la ketamina con receta hace unos años y lo comenté en X, así que esto no es noticia. Ayuda a salir de abismos mentales, pero no la he tomado desde entonces», afirmó. En una entrevista en 2024 reveló que tomaba este anestésico disociativo en pequeñas cantidades para controlar la depresión. Aseguró que no le gustaba consumir drogas ilegales, prefiere tomar la ketamina a tomar antidepresivos»: «Por lo que he visto con amigos, la ketamina ocasional es una mejor opción».

Claudio Vidal, director estatal del programa Energy Control de la Asociación Bienestar y Desarrollo, explica que la ketamina es un anestésico disociativo que en dósis subanestésicas, por debajo de la inducción, actúa como un psicodélico, de ahí que derive en un uso recreativo que durante muchos años ha estado limitado a perfiles muy concretos como a gente que le gusta experimentar con estas sustancias o en entornos de fiesta vinculados a la música electrónica.

En los últimos años organismos como la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) han notado un aumento del consumo de la ketamina a nivel global. Su uso suele ser por dos vías: nasal u oral, aunque la nasal es la más fundamental al ser un polvo cristalino blanco, hay personas que optan por diluirlo con un líquido. La vida media de este anestésico disociativo es corta, los efectos pueden durar entre 45 o 60 minutos, suele ser detectable hasta dos o tres días después de su consumo.

Entre sus efectos se encuentra la sensación de tranquilidad, disminución del dolor, evasión o alucinaciones visuales y auditivas, entre otros. Vidal recalca que la ketamina en su desarrollo inicial se usó para fines médicos: «Es lógico que tenga beneficios terapéuticos por la acción que tiene en el propio cerebro. Lo importante es investigar bien estos usos, que el aura que rodea a la ketamina no impida el reconocimiento de otros usos».

Aunque Vidal subraya el potencial adictivo que tiene esta sustancia: «Se están identificando daños en el sistema urinario, muchas personas que se acercana a la ketamina no conocen este riesgo y pueden no relacionarlo con el consumo. Cuando pasa al sistema urinario produce una irritación e inflamación como la cistitis, si identificamos estas dolencias hay que pedir asistencia médica. Esto pasa cuando el consumo se vuelve habitual», asegura.

La disputa por el hijo pequeño de Musk

Conocidos de Musk no ocultaron sus preocupaciones sobre la actitud que estaba teniendo en el panorama nacional debido a sus repentinos cambios de humor y sus expresiones fuera de lugar que realizaba en público. Musk estaba obsesionado con tener más hijos y consumía cada vez más drogas, según reporta 'The New York Times'. «Elon ha ido ampliando cada vez más los límites de su mal comportamiento», dijo Philip Low, neurocientífico y antiguo amigo del empresario sudafricano, quien lo criticó por su gesto nazi en un mitin.

Una de las imágenes que pasarán a la historia es la del hijo pequeño de Musk, X AE A-XII, aupado a hombros de su padre al lado de Trump en el Despacho Oval dando una rueda de prensa explicando las órdenes ejecutivas para reducir las plantillas de la Administración pública. Esta escena le ha valido una reprimenda de su expareja, Claire Boucher, que le habría recriminado estas apariciones que violaban el acuerdo de custodia que comparten. Boucher expresó su preocupación por los distintos viajes que realizaba y por la seguridad de su hijo, que ha estado expuesto en la Casa Blanca.