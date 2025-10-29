Lituania oficializa el cierre de su frontera con Bielorrusia por los globos con contrabando

El Gobierno de Lituania ha hecho este miércoles oficial el cierre de los pasos que aún permanecían operativos en la frontera con Bielorrusia durante un periodo inicial de un mes, en una respuesta directa al incremento de los globos con contrabando en esta zona.

La primera ministra, Inga Ruginiene, ya había adelantado el lunes la medida, que afecta a los pasos de Salcininkai y Medininkai. Este último seguirá parcialmente operativo, ya que por él aún podrán cruzar los ciudadanos lituanos o de otros países de la UE y de la OTAN, las personas que se dirijan al territorio ruso de Kaliningrado y trabajadores diplomáticos.

Las autoridades de Lituania estiman que unos mil bielorrusos cruzan cada día al país vecino, mientras que el flujo de lituanos hacia Bielorrusia ronda los 300 diarios. Ruginiene ha admitido que las medidas pueden causar problemas a ciudadanos o empresas, pero ha marcado como «prioridad» la seguridad nacional, según la cadena LRT.

El Gobierno, que se reserva el derecho de prorrogar el bloqueo más allá del 30 de noviembre, ha descrito la presencia de globos como ataques híbridos, una catalogación compartida también por las instituciones de la UE. De hecho, las Fuerzas Armadas lituanas podrán derribar estos artefactos si entienden que representan una amenaza, según nuevas directrices.

El Ministerio de Economía e Innovación ha anunciado un concurso con hasta un millón de euros en fondos para que empresas privadas puedan presentar proyectos de defensa antiaérea para este tipo de casos. Las tres mejores ideas recibirán 300.000 euros para poder comenzar los ensayos «en condiciones reales».