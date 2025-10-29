Suscribete a
Llegan las primeras familias de las víctimas al funeral de la dana

Lituania oficializa el cierre de su frontera con Bielorrusia por los globos con contrabando

La medida, que permanecerá durante un periodo inicial de un mes, ha sido marcada como «prioridad» para la seguridad nacional

Lituania derribará los globos de contrabando bielorruso que entren en su espacio aéreo

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

El Gobierno de Lituania ha hecho este miércoles oficial el cierre de los pasos que aún permanecían operativos en la frontera con Bielorrusia durante un periodo inicial de un mes, en una respuesta directa al incremento de los globos con contrabando en esta zona.

