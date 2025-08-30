Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro en el ataque israelí del jueves Mohamed Ahmed Miftá ha sido nombrado para el cargo

El movimiento hutí de Yemen ha confirmado la muerte de su primer ministro 'de facto' Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel contra la capital del país, Saná.

Ese día, Israel lanzó una serie de ataques específicamente dirigidos contra Al Rahwi; el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari. Todavía no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba, los hutíes confirman la muerte de Al Rahwi «junto a varios de sus colegas ministros» todavía no identificados.

«Otros de sus camaradas acabaron con heridas moderadas o graves y actualmente reciben atención médica», ha añadido el movimiento en un comunicado.