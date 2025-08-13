Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Mapa
Todos los incendios activos en España

Análisis táctico del general (r)

Gaza, al borde de la escalada

El lanzamiento de una nueva campaña, que podría ser inminente, demanda contar con el placet y apoyo, político y militar, de Washington

Vehículos blindados israelíes avistados cerca de la frontera de Gaza , en el sur de Israel, el 12 de agosto de 2025.
Vehículos blindados israelíes avistados cerca de la frontera de Gaza , en el sur de Israel, el 12 de agosto de 2025. EFE
Pedro Pitarch

Pedro Pitarch

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A solo dos meses de cumplirse el segundo año desde la brutal masacre terrorista de Hamás contra los kibutz periféricos a la franja de Gaza, que resultó en más de 1.200 asesinados (el 73 % de ellos civiles, incluyendo mujeres, ancianos y niños) ... y 250 secuestrados, el Gobierno de Israel ha recapitulado los resultados de su legítima respuesta militar a aquel holocausto. La primera y más evidente conclusión es que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) todavía no han alcanzado plenamente las finalidades pretendidas por sus operaciones que podrían sintetizarse en dos: destruir la capacidad operativa de Hamás y rescatar a los secuestrados. De ahí que el Gabinete de Seguridad israelí, el pasado 8 de agosto, decidiera abrir una nueva fase operativa para completar la tarea. Ésta se adivina extraordinariamente compleja tanto por la presión internacional como por la doméstica contra ella, así como por los riesgos que entraña. Entre ellos el de desencadenar una enorme ola omnidireccional de desplazados y refugiados gazatíes. Es curioso observar cómo mientras la decisión escalatoria de Israel ha sido repudiada con cierta tibieza por algunos países árabes, sin embargo Egipto y Jordania abanderen la repulsa más feroz cuando, por razones de proximidad geográfica a Gaza, entre otras, estarían llamados a acoger el mayor número de potenciales refugiados palestinos. Cosas de la geopolítica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app