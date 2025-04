Llevamos meses diciendo que ésta es la campaña electoral más atípica de la historia de los Estados Unidos. Y no sólo por la Covid-19, también porque de esta carrera va a salir el presidente que ha sido elegido con más edad. ¿Quién hubiera podido imaginar hace un par de años que los demócratas presentarían como alternativa al septuagenario Trump a un hombre tres años mayor que él? No ha habido casi actos electorales tradicionales, las convenciones de los partidos sólo han existido virtualmente, el debate del pasado martes se hizo sin público en la sala y, por si faltaba algo, ahora tenemos a uno de los dos candidatos enfermo, víctima de la pandemia e internado en el hospital militar Walter Reed . Y, si bien es cierto que son muchos más los que sobreviven al virus que los que sucumben a él, la edad y la obesidad de Trump son dos factores muy relevantes.

Parece claro que aunque el presidente dio positivo el jueves por la noche, en el debate del martes no tenía ningún síntoma de la enfermedad. Se mostró igual de bravucón y acosador que siempre. Y eso, a estas alturas, puede causarle más daño que beneficio. Trump hizo lo posible en el debate por crear una división entre Biden y el ala izquierda del Partido Demócrata. Esa izquierda está en auge y hace cuatro años no dio un apoyo real a Hillary Clinton con lo que la candidata demócrata perdió unos votos sin los que era imposible ganar. En aquel momento, los «sandernistas» prefirieron dejar ganar a Trump como fórmula para que Sanders tuviera una opción real en 2020. Lo que no hubiera podido ser si la Casa Blanca estuviese ocupada hoy por una presidenta demócrata. Pero a estas alturas el odio que sienten todos los votantes de izquierda hacia Trump es inconmensurable y sufragarían casi por cualquiera que pudiera tener una oportunidad de desalojar al actual presidente.

Uno de los fallos más evidentes de la estrategia de Trump en el debate fue no dejar hablar a Biden. Los estrategas del presidente tenían muchas esperanzas de que en la discusión Biden cometiera una o varias de sus habituales e infinitas meteduras de pata. La cantidad de esos patinazos que pueden verse en las redes es abracadabrante. Y esas las hacía leyendo un folio. Así que era lógico asumir que con la tensión de una confrontación en directo cometería muchas más. Pero Trump le interrumpía tanto que no le dejaba terminar la frase y equivocarse. Y para poder equivocarse primero hay que poder hablar.

A día de hoy el diagnóstico de la Covid-19 a Trump hace improbable que el siguiente debate presidencial pueda celebrarse el 15 de octubre –como estaba previsto– porque sigue siendo una fecha dentro del periodo de cuarentena. Claro que podrían aplazarse unos días los dos debates pendientes, porque las elecciones no son hasta el 3 de noviembre y hay margen para ello. Sospecho que va a ser Biden el que aduzca que en estas circunstancias es mejor no debatir y ahorrarse por lo menos una de las confrontaciones. Él no tiene nada que ganar dada su ventaja en las encuestas. Aunque hay algún otro dato bastante bueno para Trump. El viernes conocimos que en medio de la pandemia, en septiembre Estados Unidos sumó 661.000 puestos de trabajo lo que dejó la tasa del paro en un 7,9 por ciento. Comparen con el 15,33 por ciento de desempleo que tenemos en España según la última estadística de la Encuesta de Población Activa. Y sí. Es evidente que los españoles no votamos en las elecciones norteamericanas. Pero si los norteamericanos fueran un poco menos etnocentristas y vieran cómo están gestionados los países gobernados por amigos de Biden, Trump arrasaría. Hay comparaciones demoledoras.