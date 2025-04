Cuenta atrás de doce meses para saber si Irán puede fabricar la bomba atómica

No será un acuerdo fácil, ni del gusto de todos, pero el proceso de diálogo con Irán para que ralentice su programa de armas nucleares sirve al menos para calmar las aguas y aleja de momento la posibilidad de que estalle un nuevo ... conflicto armado en Oriente Próximo.

Netanyahu arde, al parecer, en deseos de que así sea. Pero bombardear las instalaciones nucleares de Irán no es lo mismo que laminar con la aviación la ciudad de Gaza.

El primer ministro israelí debe saberlo porque –según informó esta semana la prensa de su país– solo ha logrado destruir el 25 por ciento de los túneles de Hamás en año y medio de guerra. Y da la casualidad de que las instalaciones nucleares iraníes más sensibles están también bajo tierra.

Solo Estados Unidos tiene la tecnología capaz de bombardear con éxito ese tipo de objetivos. Y por mucho que se caliente la boca, Donald Trump no está por la labor de declarar la guerra a Irán. Puede, eso sí, aumentar la presión con las sanciones, en particular las que impiden a Irán vender fácilmente su petróleo. Pero en último término la presión económica internacional no hace más que atornillar el régimen fundamentalista iraní, como ha demostrado la experiencia pasada.

El hecho cierto es que Irán está hoy más cerca de contar con el arma atómica y convertirse en el segundo país nuclear de la región junto a Israel, con o sin sanciones. Según anunció el mes pasado el organismo internacional de control, Irán ya tiene suficiente uranio enriquecido para construir media docena de bombas atómicas, y podría tener la primera en un año. Doce meses, pues, para negociar y evitar otra guerra.