Suscribete a
ABC Premium

El 'carnicero del siglo' cae en Sudán: el arresto de Abu Lulu, símbolo de una guerra sin ley

El comandante, célebre por publicar ejecuciones en TikTok, está acusado de cometer atrocidades, sin embargo los activistas denuncian una «maniobra propagandística» para desviar la atención internacional

La masacre de El Fasher revive las mayores atrocidades de la guerra civil en Sudán

Abu Lulu, perteneciente a las Fuerzas de Apoyo Rápido y acusado de liderar ejecuciones masivas
Abu Lulu, perteneciente a las Fuerzas de Apoyo Rápido y acusado de liderar ejecuciones masivas redes sociales
Alexia Columba Jerez

Alexia Columba Jerez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El arresto del comandante Abu Lulu, perteneciente a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y acusado de liderar ejecuciones masivas, ha desatado una oleada de indignación y escepticismo. Activistas y observadores denuncian que las propias RSF —responsables de detenerlo— ... buscan lavar su imagen en medio de acusaciones de genocidio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app