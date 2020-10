El Partido Demócrata y el Foro de Sao Paulo Black Lives Matter participante habitualmente en actos de la organización

Ramón Pérez-Maura
Actualizado: 11/10/2020 01:18h

Hay una evidente similitud en la forma de actuar del Partido Demócrata de Joe Biden y Bernie Sanders y la de los partidos pertenecientes al Foro de Sao Paulo (FSP) en América Latina: parecen tener los mismos asesores. Promueven o justifican protestas vandálicas antes de las elecciones para así atemorizar a la población (caso Antifa y Black Lives Matter); afirman que ya ganaron y que si no les reconocen el triunfo es porque hubo fraude (imitando el discurso de Donald Trump, por cierto); están dispuestos a levantar el país si los resultados no les son favorables y su campaña está basada en mentiras y en descalificaciones en contra de sus adversarios, no en propuestas serias.

