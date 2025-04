El ministro de Exteriores de Paraguay: «No queremos hacer revisionismo histórico, tenemos la mejor relación con España»

«Recorrí todo el itinerario carcelario del Paraguay hasta terminar en el campo de concentración de Emboscada [la prisión más inhumana]. No soy un industrial de los derechos humanos, no creo en la venganza ni en el rencor. Si creo en el derecho al desquite. ¿ ... Cuál es? La libertad, la prosperidad y estar al servicio del ciudadano común». Las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Euclides Acevedo , resumen una historia de vida y una posición que pone en su sitio a aquellos que manipulan, desvirtúan y sacan provecho político de la defensa de los derechos humanos. Tres años (1974-76) estuvo preso Acevedo durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, «mis alumnos eran mis torturadores», recuerda en la Embajada en Madrid. Hoy, como canciller, desliza frases demoledoras: «Paraguay tiene que liberarse de la mutilación y la deshonra que son la pobreza y la ignorancia», «Narcotraficantes hay en Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil… En todas partes. La lucha es continental, no de un país solo».

Abogado de 71 años, Acevedo fue senador, constituyente, escritor, catedrático, ministro del Interior, de Industria y Comercio y desde enero, cabeza de la Diplomacia paraguaya. En vísperas de la visita de la Reina Letizia esta semana a Paraguay, reflexiona: «Es un signo del compromiso que tiene España con la cooperación».

¿Qué impacto ha tenido el Covid en Paraguay?

La primera etapa sorprendió a todo el mundo… Nos agarró con el calzoncillo abajo pero se administró bastante bien. Nuestro error fue apostar única y exclusivamente, por el sistema Covax que no funcionó. Aún así, superamos el examen porque los hospitales se llenaron pero no se colapsaron. Hoy el promedio de fallecidos es, prácticamente, entre cero y uno ó dos.

¿Qué efecto tuvo en la economía?

Desde el punto de vista macroeconómico somos el país que menos se resintió de Sudamérica. Bajamos el 1 por ciento y ahora tenemos un crecimiento del 4. Estamos, increíblemente, bien.

España tiene un problema de energía, con precios de la electricidad disparados hasta un 400 por ciento más respecto al año anterior. Ustedes, con la gigante hidroeléctrica Itaipú (compartida con Brasil), están sobre abastecidos pero la oposición amenaza con un juicio político al Presidente por la polémica eterna del reparto y el tratado bilateral.

Me parece inmoral utilizar Itaipú como arma electoral. Itaipú es una cuestión del Estado, no del Gobierno. Los brasileños quieren que bajen las tarifas y nosotros que no se modifiquen hasta agosto del 2023, que toca la revisión del anexo correspondiente del tratado.

Otro debate eterno es el acuerdo Mercosur Unión Europea. ¿Cree que, finalmente, se va a poder suscribir y poner en práctica?

Creemos que se va a solucionar en breve. En menos de dos años, se firmará lo acordado y negociado. Son pretextos políticos lo que hace que todavía no se firme ese convenio.

Uruguay y Brasil quieren un Mercosur abierto al mundo. Lacalle Pou advirtió que está dispuesto a negociar por su cuenta si no prospera el acuerdo con la UE. ¿Cuál es la posición de Paraguay?

El Uruguay dice: queremos negociar por nuestra cuenta con quien sea. Es un derecho legítimo pero, está muy claro que, por ahora, lo que es obligatorio es negociar en bloque y por consenso. Eso, no significa que nos neguemos a revisar el tratado pero con un debate sereno.

¿Y las disputas por reducir el arancel interno común?

Creo que casi todos estamos de acuerdo en que baje. Número más, numero menos.

Los argentinos no parece que sean muy favorables.

No están muy dispuestos pero tampoco hay una oposición rotunda. Es cuestión de charlar y afilar los lápices. Hay que evitar que la impaciencia derrote al consenso, al acuerdo.

¿Esa unidad es la que falta entre los países iberoamericanos?

Esa es un poco la situación que nos encontramos en una América Latina que necesita traducir su vocación integradora en hechos concretos, no en discursos. Si los latinoamericanos no nos unimos y nos integramos, no vamos a influir nunca en ninguna parte y van a seguir usándonos otros bloques.

¿Cómo valora la expansión de China en la región? Paraguay es el único país de América del sur que reconoce a Taiwan. ¿Por qué?

La pandemia y la diplomacia de las vacunas ha sido muy bien utilizada por China. Pero, a veces, el comercio va por un camino y la política y la diplomacia por otro. Taiwan es un aliado estratégico de Paraguay como lo es de Estados Unidos, pero los tiempos en política, en ocasiones, hacen que las cosas perduren o cambien. De momento, tenemos el compromiso con Taiwan, no aún con China, a la que le compramos más de 3.500 millones de dólares al año.

¿Cómo es posible que el EPP (Ejército Popular de Paraguay), que no tiene más de cincuenta ó cien miembros , no pueda ser disuelto por todo un Estado? ¿Tiene vínculos con las FARC de Colombia?

Los ha tenido. Las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC policía y militar) tienen controlado el territorio. El EPP hoy, no tienen gran capacidad operativa pero existir, existe como grupo irregular y criminal. Aunque no creo que tengan mucho futuro. Su eliminación, dentro del Estado de Derecho y respeto a la ley, es una asignatura pendiente.

Los paraguayos -según Transparencia Internacional-se consideran el país más corrupto de Sudamérica por detrás de Venezuela. En simultaneo, EE. UU ha declarado a determinados funcionarios “significativamente corruptos”. ¿Qué opina? ¿Contradice la promesa de campaña del presidente, Mario Abdo Benítez de combatir la corrupción hasta el final?

Es política del Gobierno la lucha contra la corrupción pero ésta, es más competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público (Fiscalía) que del propio Ejecutivo. Como Ejecutivo no me puedo meter con un juez o con la Corte. Tampoco con la Fiscalía General del Estado. De hecho, la corrupción es consecuencia de la falta de institucionalidad. En vez de injerencias queremos cooperación. Pero, también la Corrupción es consecuencia de la inequidad social que vive el país.

¿Cómo terminar con el narcotráfico,el crimen organizado, los enclaves de terroristas “durmientes”...?

La lucha es continental. Narcotraficantes hay en Paraguay, Argentina, Uruguay, en Brasil...Es también una lucha del Mercosur porque el crimen organizado no tiene fronteras. Hace falta un banco de datos común, una estrategia de defensa y seguridad interior de los países de la triple frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)... No se trata solo de reprimir sino de impedir la prosperidad del crimen organizado.

¿Cómo son las relaciones con España entre dos Gobiernos tan distintos?

Son muy buenas pero no tan buenas como quisiéramos desde el punto de vista comercial. En cuanto a cooperación, educación, gobernanza y defensa de los derechos y de la igualdad entre hombres y mujeres es estupenda.

¿Cómo valora la visita de la Reina Letizia prevista para esta semana?

La visita de la Reina es un signo del compromiso que tiene España con la cooperación y la respuesta que nosotros damos a esa cooperación es una administración de los recursos inteligente, razonable y contablemente aceptable.

¿Qué imagen tiene España en Paraguay con la ola -agresiva- de revisionismo histórico que se extiende en el continente?

Tenemos la mejor de las relaciones y la mejor imagen de España. Nosotros no queremos hacer ningún revisionismo…, que si vuelven a colonizarnos, que si... Es una historia ya pasada. Queremos mirar hacia adelante y vemos a España como un aliado importante.

Paraguay es un país bilingüe con dos idiomas oficiales, guarania y español, aunque convive con más de quince lenguas más. ¿Se dan casos de exclusión o marginalidad del español en colegios, universidades o administraciones públicas?

No existe ese problema. El guaraní es mi lengua materna. Hasta los 7 años no hablé español. Hay una coexistencia armónica por no decir amorosa entre las dos. Forman parte irrenunciable de nuestra identidad cultural. En lo posible, hacemos que las cosas sean en guaraní y en castellano pero nunca un idioma en detrimento del otro. Finalmente, el mestizaje es una fórmula fantástica de la naturaleza que esta coronada en ese idilio entre el guaraní y el español.

¿Por dónde hace aguas el Estado en Paraguay?

Lo que vemos es un Estado con muchos agujeros que, de repente, renuncia a su función de darle mayor fortaleza a los sectores mas vulnerables. Pero es un problema sistémico, no de este Gobierno, ni del anterior. La pandemia nos obliga, las circunstancias nos obligan a reinventarnos como país, a resucitar como un país próspero. A liberarnos de la mutilación y la deshonra que son la pobreza y la ignorancia.