El Gobierno peruano califica de «golpismo» la moción de censura contra Vizcarra Desvelan el acuerdo del presidente del Congreso con las Fuerzas Armadas

Pago Ugaz Corresponsal en Lima Actualizado: 13/09/2020 01:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno peruano denunció ayer un intento de golpe de Estado detrás de la moción de censura contra el presidente Martin Vizcarra, aprobada este viernes, al confirmar que el presidente del Congreso, Manuel Merino, buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas de prosperar el descabezamiento del Ejecutivo.

El portal de investigación «IDL reporteros», dirigido por Gustavo Gorriti, reveló ayer que Merino, del partido Acción Popular, habló con el Comandante General de la Marina, Fernando Cerdán con el fin de comunicarle que iban a pedir la moción de censura contra el presidente Vizcarra y que él (Merino) asumiría como presidente, «por lo que esperaba que el proceso se lleve con normalidad».

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Jorge Chávez confirmó todo lo publicado por «IDL reporteros» y lo calificó de un hecho «gravísimo», al tiempo que agregó que otro congresista, Otto Guibovich, del mismo partido que Merino, se comunicó con él y le pidió recordar que las Fuerzas Armadas «son de la patria» y no del Gobierno.

«Hoy más que nunca debemos defender la democracia y la gobernabilidad en una de nuestras peores crisis. Es por ello que denunciamos que sectores antidemocráticos con claros intereses subalternos pretenden violar la democracia», dijo ayer el primer ministro, Walter Martos.

Delito de sedición

«El papel de las Fuerzas Armadas en la constitución expresa que no son deliberantes; es decir que no intervienen en política y están sometidas al poder civil. Nadie puede salirse de ese marco. Todos aquellos que cruzan esa línea actúan de forma antidemocrática porque buscan que las Fuerzas Armadas tomen un papel que no es el que le corresponde. Tenemos una larga historia de golpes de estado en el país y asumo que algo debimos haber aprendido en el camino», dijo a ABC el politólogo, Iván Lanegra.

«Son actos preparatorios que configuran el delito de sedición contemplados en el código penal y el ordenamiento jurídico peruano. De oficio, la Fiscalía de la nación debe investigar el caso en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia», dijo a este periódico el ex primer ministro Pedro Cateriano.

La moción de censura contra Vizcarra que se presentó por incapacidad moral permanente fue admitida el viernes con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Vizcarra se presentará ante el pleno el viernes 18 para ofrecer su defensa o puede enviar a un abogado para que lo haga en su lugar. Para que la moción salga adelante y el presidente sea apartado del cargo se necesitan 87 votos.

Ni el más desternillado guion de una plataforma de series televisivas pudo haberlo descrito mejor: el presidente de Perú, Martin Vizcarra, frente a una moción de censura debido a la difusión de unos audios, grabados en el Palacio de Gobierno por su exsecretaria, Karem Roca con el fin de que se conozcan todas las visitas que le realizó a Vizcarra un artista rocambolesco, y que trabajó como consultor, llamado Richard Cisneros, más conocido como «Richard Swing».

Desde el año 2000, en que se difundió un vídeo que mostraba a Vladimiro Montesinos, el exbrazo derecho del presidente Alberto Fujimori, hoy preso por corrupción, la política peruana ha estado marcada por grabaciones secretas que han provocado la caída de gobiernos enteros y una suerte de desconfianza generalizada en que cualquier persona del entorno de un político puede grabar o fotografiarse con el fin de obtener algo a cambio, no necesariamente de dinero sino un puesto o acabar con un enemigo político.