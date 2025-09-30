Suscríbete a
ABC Cultural

Así se devuelve a la vida a los españoles presos en los terribles gulags de Stalin

Chaquetas hechas a mano en Kazajistán como en 1940, divisas precisas... El figurinista Alberto Luna explica a ABC cómo ha sido el largo proceso para dar vida a los trajes de los actores de 'La tregua', una nueva película histórica basada en hechos reales

Ocho almirantes olvidados que revolucionaron el Imperio español

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
Escena de la película 'La Tregua'
Escena de la película 'La Tregua' PaP
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Presume el artista de su obra como el padre lo haría de su retoño. Alberto Luna, todo un diseñador de vestuario con tres décadas de experiencia en el mundillo, muestra orgulloso una chaqueta gruesa y grisácea. La acaba de coger de un burro cercano; ... de los que sirven para colgar ropa, no de los que rebuznan. «¡Mírala, tócala y siente sus cuatro kilos de peso! Tenemos muchas. Han sido confeccionadas en talleres de Kazajistán con algodón y están rellenas de lana virgen sin tratar, como se hacía en la época. Tienen que ser iguales a las de la Segunda Guerra Mundial», afirma en declaraciones a ABC. Para confirmarlo, desenfunda su 'tablet' y nos enseña una fotografía de los años cuarenta. 'Habemus' sentencia: son dos gotas de agua.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app