Filete de ternera con salsa de setas y patatas asadas

10/10/2025 a las 10:33h.

Para nuestra receta del martes prepararemos con un plato reconfortante y lleno de color: crema de zanahoria asada con alubias blancas. Una propuesta saludable y muy sabrosa que combina la dulzura natural de la zanahoria con la cremosidad y el aporte proteico de las ... legumbres, perfecta para disfrutar de una comida ligera, nutritiva y de temporada.

Truco para esta receta

En una sartén calienta el aceite de oliva y sofríe el ajo y la chalota.

Ingredientes filetes de ternera (unos 180–200 g cada uno) 4

4 vino blanco (opcional, pero da un sabor estupendo) 100 ml

100 ml huevos 8

8 dientes de ajo 2

2 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto leche evaporada 150 ml

150 ml Chalota 1/2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Precalienta el horno a 200 °C. 2 Lava bien las patatas y córtalas en gajos o cubos medianos Colócalas en una bandeja, con aceite, sal, pimienta y romero. 3 Asa durante 30–35 minutos. 4 Limpia las setas y córtalas en láminas. 5 En una sartén calienta el aceite de oliva y sofríe el ajo y la chalota. 6 Añade las setas y saltéalas a fuego medio-alto hasta que suelten el agua y se doren. 7 Vierte el vino blanco y deja que reduzca durante 2 minutos. 8 Baja el fuego y añade la leche evaporada y cocina más hasta que la salsa espese. 9 Salpimienta al gusto y espolvorea un poco de perejil picado. 10 Mientras, dora los filetes de ternera en otra sartén. 11 Sirve los filetes en el centro del plato y cúbrelos con la salsa de setas que acabas de hacer. 12 Acompaña con las patatas asadas al lado y a disfrutar!

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.