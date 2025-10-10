recetas brillantes
Filete de ternera con salsa de setas y patatas asadas
Perfecta para disfrutar de una comida ligera, nutritiva y de temporada
Menú semanal saludable elaborado por nuesta nutricionista (del 13 al 19 de octubre)
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Para nuestra receta del martes prepararemos con un plato reconfortante y lleno de color: crema de zanahoria asada con alubias blancas. Una propuesta saludable y muy sabrosa que combina la dulzura natural de la zanahoria con la cremosidad y el aporte proteico de las ... legumbres, perfecta para disfrutar de una comida ligera, nutritiva y de temporada.
Truco para esta receta
Ingredientes
- filetes de ternera (unos 180–200 g cada uno) 4
- vino blanco (opcional, pero da un sabor estupendo) 100 ml
- huevos 8
- dientes de ajo 2
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
- leche evaporada 150 ml
- Chalota 1/2
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Precalienta el horno a 200 °C.
-
2
Lava bien las patatas y córtalas en gajos o cubos medianos Colócalas en una bandeja, con aceite, sal, pimienta y romero.
-
3
Asa durante 30–35 minutos.
-
4
Limpia las setas y córtalas en láminas.
-
5
En una sartén calienta el aceite de oliva y sofríe el ajo y la chalota.
-
6
Añade las setas y saltéalas a fuego medio-alto hasta que suelten el agua y se doren.
-
7
Vierte el vino blanco y deja que reduzca durante 2 minutos.
-
8
Baja el fuego y añade la leche evaporada y cocina más hasta que la salsa espese.
-
9
Salpimienta al gusto y espolvorea un poco de perejil picado.
-
10
Mientras, dora los filetes de ternera en otra sartén.
-
11
Sirve los filetes en el centro del plato y cúbrelos con la salsa de setas que acabas de hacer.
-
12
Acompaña con las patatas asadas al lado y a disfrutar!


