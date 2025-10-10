Suscribete a
ABC Premium

recetas brillantes

Filete de ternera con salsa de setas y patatas asadas

Perfecta para disfrutar de una comida ligera, nutritiva y de temporada

Menú semanal saludable elaborado por nuesta nutricionista (del 13 al 19 de octubre)

Filete de ternera con salsa de setas y patatas asadas
Filete de ternera con salsa de setas y patatas asadas gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para nuestra receta del martes prepararemos con un plato reconfortante y lleno de color: crema de zanahoria asada con alubias blancas. Una propuesta saludable y muy sabrosa que combina la dulzura natural de la zanahoria con la cremosidad y el aporte proteico de las ... legumbres, perfecta para disfrutar de una comida ligera, nutritiva y de temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app