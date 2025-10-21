Alberto Herrera explica qué fue primero, si el embarazo o la pedida de mano

Alberto Herrera (32 años) ha vuelto al trabajo tras haberse casado este fin de semana con la consultora Blanca Llandres (30). Una ceremonia celebrada en Sanlúcar de Barrameda a la que asistieron por supuesto Carlos Herrera y Mariló Montero, padres del novio, así ... como Lourdes y Sibi Montes, primas de la novia. Pero tras el enlace, todo ha vuelto a su cauce y el joven recién casado ha tenido que responder ante las preguntas que ha generado su boda.

En su discurso ha agradecido el cariño de todas las personas que acudieron al templo para verles salir como recién casados, señalando el caso de una mujer que viajó desde Zaragoza. «En nombre de mi mujer, Blanca, y en mi nombre», ha comentado antes de dar las gracias en un mensaje muy sentido.

También ha señalado el trabajo de los medios de comunicación, admitiéndose sorprendido por la atención mediática que su boda generó, incluso cuando coincidía con el enlace de Stella del Carmen Banderas en Valladolid.

Pero uno de los detalles que ha comentado que más han llamado la atención es el orden de los importantes sucesos que están ocurriendo en su vida. Porque según él, hay «muchos medios» que aseguran que Blanca y Alberto se casan porque ella está embarazada. «Quería contar que no es así. Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de mano», ha compartido con los oyentes.

Según ha compartido, conscientes de que concebir no es tan fácil como pudiera parecer, sobre todo a partir de cierta edad, la pareja decidió comenzar a buscar un embarazo tras decidir que se casaban. «Entonces, cuando yo le pedí matrimonio, le dije: 'Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas?' Y así es como llegó, ¡qué queréis que os diga!», ha recordado Alberto.

Y según ha bromeado, su padre le advirtió de que esto podría ocurrir. «Ya mi padre me avisó: 'Me dijo, escucha, ten cuidado, porque los Herrera somos los Herrera», ha comentado con sentido del humor. Fue solo unas semanas después de anunciar que se casaban el 18 de octubre en Cádiz cuando desvelaron que estaban esperando su primer hijo, por lo tanto, el periodista tenía razón.

El embarazo ha sido precisamente el motivo por el que la pareja no se ha ido de viaje de novios tras el enlace. «Nos iremos 10 días el próximo verano, que nadie se preocupe», ha compartido Alberto. Blanca está en el segundo trimestre y el matrimonio ha considerado conveniente posponer el viaje.