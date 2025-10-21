Suscribete a
Alberto Herrera explica qué fue primero, si el embarazo o la pedida de mano

El locutor se ha casado este fin de semana con Blanca Llandres y esperan su primer hijo para principios del próximo año

Alberto Herrera y Blanca Llandres sellan su amor en Sanlúcar de Barrameda: una boda íntima, emotiva y con acento familiar

Alberto y Blanca REDES SOCIALES
Marina Ortiz Cortés

Alberto Herrera (32 años) ha vuelto al trabajo tras haberse casado este fin de semana con la consultora Blanca Llandres (30). Una ceremonia celebrada en Sanlúcar de Barrameda a la que asistieron por supuesto Carlos Herrera y Mariló Montero, padres del novio, así ... como Lourdes y Sibi Montes, primas de la novia. Pero tras el enlace, todo ha vuelto a su cauce y el joven recién casado ha tenido que responder ante las preguntas que ha generado su boda.

