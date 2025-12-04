La estremecedora confesión de Cristina Cifuentes: «Estuve tan mal que estaba lista para morir»

El pasado 12 de noviembre se estrenó el reality 'Hasta el fin del mundo', un concurso de RTVE donde parejas de famosos recorren América Latina sin usar aviones ni dispositivos electrónicos, y con un presupuesto limitado. El objetivo es ser los primeros en llegar a ... una meta final desconocida, atravesando países como Costa Rica, Perú y Argentina, y superando diversas etapas y desafíos.

Una de las parejas que más expectación está causando es la formada por Cristina Cifuentes y Alba Carrillo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid volvió a decantarse por el mundo del espectáculo repitiendo cadena, pues ya participó en 'Masterchef Celebrity'. Aunque en esta ocasión le ha tocado compartir aventura con una compañera -un tanto polémica y asentada en el mundo del corazón- con la que la cadena pretende que salgan a relucir las diferencias de pensamiento.

Cristina Cifuentes y Alba Carrillos gtres

En el capítulo de ayer, la expolítica se sinceró sobre uno de los episodios más traumáticos de su vida. Una confesión que surgió a raíz de que la pareja de concursantes sufriese un pequeño accidente de coche durante uno de sus viajes: «Qué susto, pensé que íbamos a volcar o algo. Tú estás tan entera después del susto…», le dijo la modelo. «Yo ya no tengo miedo a ese tipo de cosas… Yo es que ya no me da miedo a morir, cuando estuve enferma y pensé que me moría, yo pensaba 'bueno, mis hijos ya están cada uno en su sitio y ya no les hago falta'», respondió Cifuentes, asegurando que «yo estuve tan mal que yo ya estaba lista para morir, me dejé morir».

La expresidenta de la Comunidad de Madrid sufrió un grave accidente en 2013 que casi le cuesta la vida

Tres veces a punto de morir

Y es que la que fuera presidenta de la capital sufrió un grave accidente de moto en el año 2013 cuando iba en moto por Madrid y un coche le arrolló. «Tres veces estuve a punto de morir: la primera fue en la ambulancia del SAMUR tras el accidente, la segunda vez en urgencias y la tercera en la UCI. A mi familia le dijeron que a lo mejor no pasaba de esa noche porque tenía un fallo multiorgánico», relató en el programa 'Los miedos de…'. Una desgracia por la que tuvo que permanecer tres semanas hospitalizada, pero que le sirvió para sacar un aprendizaje positivo: «no pensaba que ese accidente con esas secuelas terribles iba a ser tan bueno», dijo durante su participación en 'MasterChef Celebrity'. «Me cambió la vida, porque aprendí que cosas importantes hay muy pocas», añadió.

Por el contrario, su compañera de aventura, Alba Carrillo, siente que todavía le queda mucha vida por vivir: «A mí me da muchísimo miedo que me pase algo, no quiero perderme nada de mi hijo… Lo paso muy mal», reconoció.