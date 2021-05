Rocío Carrasco: «Ahora podría volver a ser madre» Para cerrar la docuserie, Rocío Carrasco ha hecho una serie de confesiones, reconociendo sus errores y su amor por Fidel.

Antonio Albert Madrid Actualizado: 27/05/2021 03:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Me hubiera encantado tener más hijos, pero no podría haber tenido un embarazado normal, tranquilo». Sin embargo, después de todo lo superado, después de toda la lucha, a la pregunta de si podría ser madre de nuevo, contesta: «Ahora creo que sí». No es la única luz en ese túnel en el que ha vivido atrapada: «El dolor está. Curarme, no me voy a curar de hoy a mañana, pero a lo mejor he tomado algún tipo de decisión para conmigo e intente ver las cosas de otra manera que me ayude a superarlo. Estoy saliendo de la depresión, pero no se sale de la noche de la mañana. Sé que acabaré saliendo. Estoy en terapia. Es una enfermedad muy jodida». Pero que haya caído en un pozo del que ha tardado más de una década en salir no quiere decir que acepte las acusaciones que cuestionan su salud mental: «Puedo estar deprimida, frustrada, pero loca no estoy».

Son varios los finales que se han sucedido en los últimos minutos de la docuserie:

- «El tiempo pone a cada cual en su sitio», retumba la voz de Antonio David Flores en el set de grabación. «Pues creo que el suyo ha llegado», me parece.

- Rocío ha reconocido el error de haber permanecido callada tanto tiempo: «Pero la que calla no otorga» y ha pedido a las mujeres maltratadas que no cometan la misma equivocación: «Que lo griten, que lo cuenten».

- Y han sido muchos los agradecimientos: «Tengo un marido que ha estado 24 horas conmigo. Fidel tiene un corazón enorme. Es respetuoso, responsable. Es alguien que no le gustan los caminos torcidos. Es una persona franca, sincera, humana de trato, de sentimiento. No le gustan las injusticias, no puede con ellas. Es mucho mejor persona de lo que soy yo. Sin comerlo ni beberlo, pero a mi lado, se ha visto perjudicado por lo que me ha pasado. Queda a la vista. No ha dicho y hecho nada para que se le ataque. Fidel ha trabajado siempre. No quiere que se sepa y está en su derech». Pero no ha sido el único de quien Rocío se ha querido acordar: «Tengo una suegra que ha sido como mi madre y le estaré eternamente agradecida. Yo no estoy sola en esto, no lo he estado nunca porque he estado con mi gente, con la gente que me quiere».

Con cara de agotamiento y emoción (al fin sin el traje rosa con el que grabó la docuserie), la entrevista final de Rocío Carrasco ha venido a confirmar sus palabras: «Lo que más me ha removido eso de ‘no estoy sola’ porque ahora lo estoy mucho menos gracias a vosotros. Os tengo que dar las gracias a todos por haberme escuchado o por haberme creído. Me siento más fuerte que cuando empezamos a grabar. Más segura, aunque me quedan cosas que pulir, pero me encuentro mejor. El 29 de febrero se grabó la última pregunta: ‘¿Tienes miedo?’ Ahora, responde más convencida: «No. Ya no hay miedo». Y anuncia que el próximo miércoles irá a plató en directo «para hacer el cierre del ciclo».