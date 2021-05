Indignación en Reino Unido: el Duque de Edimburgo no desheredó al Príncipe Harry Tres ayudantes, entre los herederos de la fortuna de casi 35 millones de euros del marido de la Reina Isabel II

El Duque de Edimburgo, fallecido a los 99 años el pasado 9 de abril, consiguió amasar en vida una buena fortuna de casi 35 millones de euros, cuya destinataria principal de esta nada desdeñable suma será la Reina Isabel II. La misma lealtad y devoción que le brindó a la Monarca durante las más de siete décadas que compartieron fue la que le ofrecieron sus tres ayudantes más fieles, a los que también quiso recompensar con parte de su dinero. Se trata de su secretario privado, Archie Miller-Bakewell, y sus ayudas de cámara William Henderson y Stephen Niedojadlo. Así lo asegura una fuente de Palacio al 'Daily Mail'.

«A diferencia de otros miembros de la realeza, el príncipe Felipe fue generoso con los tres hombres que lo cuidaron hasta el final», dice la citada fuente. Este trío formaba parte del grupo de seis hombres que caminaron en su procesión fúnebre detrás de los miembros de la Familia Real británica, que tuvo lugar en el castillo de Windsor el 17 de abril.

Mayor sorpresa ha sido en lo concerniente a sus nietos, en concreto al Príncipe Harry. No se esperaba que después de la entrevista que concedió junto a su esposa, Meghan Markle, a Oprah Winfrey, siguiese su nombre en el testamento. Sin embargo, es algo que dejó resuelto hace mucho tiempo y, aunque estuvo hospitalizado durante la explosiva entrevista y de poco se enteró, no lo hubiera desheredado pese a la indignación que hay en Reino Unido con su decisión. «El Duque de Edimburgo no era la clase de hombre que castiga a un nieto por portarse mal. Era un hombre muy justo, imparcial y encantador. Nunca le guardó rencor», indicó la fuente real.

En cuanto a sus hijos (Andrés, Carlos, Ana y Eduardo) podrán «coger lo que quieran» de su colección de 13.000 libros de su biblioteca en el Palacio de Buckingham. Parte de ella fue trasladada a Wood Farm, Sandringham, donde el Duque pasó gran parte de su tiempo desde que se retiró de la vida pública, pero se encuentran de nuevo en Palacio.