El Supremo amenaza al Gobierno con medidas coercitivas si no acoge a los menores solicitantes de asilo de forma urgente El Ejecutivo evidenció en una vista pública ante el Alto Tribunal que ha incumplido la medida cautelar acordada por la Sala en marzo

El Tribunal Supremo acuerda imponer medidas coercitivas si el Gobierno no acoge de forma urgente a los mil menores no acompañados solicitantes de asilo cuya petición no se ha tramitado y que el Alto Tribunal ya acordó que deben pasar a ser tutelados por el Ejecutivo.

