Sesión de control al Gobierno, en directo: última hora desde el Congreso de los Diputados hoy

Sigue en directo la última hora de la sesión de control al Gobierno desde el Congreso de los Diputados hoy.

10:53 Termina la sesión de control al Gobierno «Vamos a seguir gobernando y vamos a seguir trabajando por el derecho a la vivienda», responde Isabel Rodríguez. Termina la sesión de control al Gobierno tras una hora y casi cincuenta minutos.

10:52 Sayas, a Rodríguez: «Son el gobierno tralará, no paran de contar mentiras» La política que resume su ministerio es el fracaso, dice Sayas, que reprocha las subidas de los alquileres. «Son el gobierno tralará, no paran de contar mentiras». «A ustedes se les multiplican las viviendas como los panes y los peces. La realidad es que han hecho cero. ¿Cómo van a multiplicar por 8 el presupuesto si han sido incapaces de traer unas cuentas?». «Al sanchismo se le está yendo la legislatura en chistorras, lechugas y soles. Hagan un favor a este país y salgan del Gobierno cuanto antes»

10:49 Sayas (PP), a Rodríguez: «¿Dónde están sus viviendas?» Pregunta ahora Sayas (PP) a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. «¿Dónde están sus viviendas? Han sido puro ilusionismo», lanza. Responde Rodríguez: comienza dando las condolencias a los allegados de las cuatro víctimas del derrumbe en Madrid. «Le puedo hablar de esas 184.000 viviendas», dice la ministra, que ofrece ejemplos de los últimos días.

10:46 Olano (PP): «¿Cómo no va a haber sobres si el sanchismo nació de los prostíbulos?» Pregunta Olano (PP) a Ángel Víctor Torres. «Ustedes repiten siempre su mismo modus operandi, primero lo niegan todo (...) después apelan al mantra de los bulos, las mentiras y al fango. Pero después conocemos la verdad. ¿Cómo no va a haber sobres si el sanchismo nació de los prostíbulos? ¿Nos puede adelantar qué va a decir la UCO sobre usted? Se le acaban las oportunidades y que no le confundan los aplausos de la bancada socialista: Aplaudían mucho más a Ábalos y a Cerdán». Responde Torres: «Quedan dos años de gestión y como ministro de Política Territorial, satisfecho», dice, para enumerar acciones de su Ministerio. «Hablan de responsabilidades políticas, para que tengan un mínimo de credibilidad empiecen pidiendo responsabilidad política a la presidenta de la Comunidad de Madrid».

10:40 Marlaska: «Incluso en los retornos por residencia ilegal nuestro país es uno de los países más efectivos» Madrenas i Mir (Junts), pregunta ahora. Habla sobre las órdenes de expulsión judiciales de personas extranjeras. «¿Por qué esconden esa información? Su obligación no es tapar la ineficiencia de su departamento. En Cataluña queremos estas competencias». Responde Marlaska: «Creo que está confundiendo los datos de lo que son las expulsiones del cumplimiento de penas con las expulsiones por estancia irregular», dice el ministro del Interior. «Toda expulsión es consecuencia de la sustitución de la pena privativa por la expulsión. Si la persona no es expulsada lo que hace es cumplir íntegramente la condena. En cuestiones migratorias alcanzamos con ustedes una delegación de competencias. Le diré que las expulsiones evidentemente quedaban al margen y es una competencia exclusiva del Estado y no puede ser objeto de delegación. Incluso en los retornos por residencia ilegal nuestro país es uno de los países más efectivos»

10:32 Reprocha ERC a Marlaska los retrasos en el carnet de conducir en Cataluña Pregunta Granollers (ERC) ahora por las esperas para realizar el examen del carnet de conducir. Le pregunta así sobre la gestión de la DGT en Cataluña. «Mi valoración es razonablemente positiva. Estamos haciendo y apostando por una visión integral. Desde 2018 estamos dimensionando adecuadamente la plantilla de examinadores (...) en 2025 hay más plazas, más examinadores y mayor grado de cobertura». Vuelve a responder Granollers. «Las medidas que anuncia sabe perfectamente que son insuficientes. Ustedes lo están haciendo fatal»

10:30 Mónica García critica la citación de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la citación del presiente del Gobierno en el Senado por parte del PP: «Es su única hoja de ruta, ningún proyecto para el país. En Andalucía, ningún proyecto para las mujeres. Con respecto al tema Gaza, ningún proyecto». Además, ha descrito como un «bluff» la estrategia de los populares con el informe de la UCO. García ha comentado que «no hay nada» en el informe. Informa Carlos Mullor.

10:28 Reprocha Marlaska que la política migratoria del PP es «migrantes buenos, migrantes malos» «Igual también nos ponen un carnet por puntos para los españoles. Su posición es absolutamente preocupante y preocupante para los españoles cuál es la política migratoria del PP»

10:26 Sofía Acedo (PP), a Marlaska: «¿Pero qué clase de ministro del Interior es usted?» Acedo insiste en que las políticas migratorias del Gobiernos son «insuficientes o inexistentes. «Usted no ha perdido el control, lo ha entregado. Su Gobierno no defiende nuestras fronteras, las abandona. Desprecia a nuestras FCSE, las desmantela en las fronteras exteriores y justifica a quienes las agrede. Encubre a los investigados y procesados por corrupción de su partido. ¿Pero qué clase de ministro del Interior es usted?»

10:24 Preguntas para Marlaska. Formula la cuestión Sofía Acedo (PP). Le pregunta si considera que Starmer es un peligroso racista. Responde Marlaska: «A mí desde luego me preocuparía que hoy me pusieran para defender las políticas de migración del PP, porque son unas políticas migratorias mucho más alineadas con Vox. Nuestras políticas migratorias son más efectivas, también más que las de Reino Unido. Hacemos una lucha contra la migración irregular y una política de migración segura y ordenada. Eso es la política de España, recuperar lo que ustedes destrozaron», dice Marlaska

10:22 Bolaños, a Vox: «Han conseguido que el PP esté a sus órdenes y ese es el problema» «Todo gobierno progresista en España a ustedes les parece ilegal e ilegítimo», dice Bolaños. «El problema es que el PP tenga el mismo tono y haga los mismos discursos que ustedes. Han conseguido que el PP esté a sus órdenes y ese es el problema. Ustedes representan a las élites reaccionarias. Ni que decir tiene que un gobierno PP-Vox sería un gobierno de recortes», ha lanzado Bolaños.

10:20 Millán a Bolaños: «Ustedes llegaron ahí mintiendo» Responde Bolaños a Pepa Millán de Vox, que hubo «millones de españoles que quisieron un gobierno progresista y que ellos estuvieran en la oposición». «Ustedes llegaron ahí mintiendo», responde Pepa Millán. «Está claro que ustedes han preferido gobernar con el relato antes que con la ética», ha dicho Millán. Le saca los casos de corrupción. «Ustedes son una mafia que han convertido España en un lugar donde los únicos que progresan son ustedes».

10:17 Bolaños, a Gamarra: «Tendrán ustedes en 2027 el mayor chasco de la historia de la democracia» ¿Dónde están hoy los refuerzos que usted mismo ha prometido?, ha preguntado Gamarra, que le ha preguntado por el alargamiento de los procedimientos judiciales. «Me llama la atención que usted diga que no hemos hecho nada. Hemos reforzado 37 juzgados, todos los que nos ha pedido el CGPJ. Su manera de hacer oposición sin datos, sin rigor, solo tiene un camino. Tendrán ustedes en 2027 el mayor chasco de la historia de la democracia»

10:14 Bolaños, a Gamarra: «Estoy muy satisfecho con mi gestión» «Toda la vida pensando que el PSOE era un partido político y estamos descubriendo que es un cajero automático», ha dicho Cuca Gamarra. «¿Está satisfecho con su gestión?», ha preguntado. «Estoy muy satisfecho con mi gestión en el Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes», dice Bolaños, que ahora enumera logros de su Ministerio. «Estamos aprobando todos los refuerzos que nos está pidiendo el CGPJ».

10:11 Bolaños, al PP: «España merece dos partidos centrados y ustedes hoy están en manos de la ultraderecha» «Están ustedes engordando a Vox y haciendo que el PSOE tenga cada vez más apoyos electorales, gracias de corazón, gracias. Ustedes compran el pack completo, el tono bronco de la ultraderecha y de Vox. ¿Le importaría a usted mirar fuera de nuestras fronteras? Las derechas tradicionales acaban engullidas por la ultraderecha y es lo que les va a pasar a ustedes. España merece dos partidos centrados y ustedes hoy están en manos de la ultraderecha»

10:09 Bolaños: «No olvide usted nunca que hay millones de españoles que quieren que este gobierno gobierne» «¿De verdad Sánchez no sabía nada de lo que hacía el clan de la chistorra del que todo parece indicar que usted formaba parte?», ha preguntado Tellado a Bolaños finalmente. «El Gobierno aguanta con poaciencia sus difamaciones. No olvide usted nunca que hay millones de españoles que quieren que este gobierno gobierne y ocupe el banco azul y no ustedes»

10:07 Tellado, a Bolaños: «Si a los billetes de 500 les llaman chistorras, lo más seguro es que quien los recibiesen fueran chorizos» Preguntas a Bolaños. Empieza Tellado, le reprocha a Albares su chulería. «Les felicitan Hamás y los herederos de ETA». Va con Bolaños: «Si a los billetes de 500 les llaman chistorras, lo más seguro es que quien los recibiesen fueran chorizos», le empieza a enumerar casos de corrupción. «Créame, señor Bolaños, lo suyo no es un gobierno, es una organización criminal».

10:05 Albares informa de que el cónsul en Tel Aviv está ya ocupándose de la nueva interceptación de la otra Flotilla Reclama Matute un bloque absoluto y total a Israel. Habla de la nueva Flotilla que ha sido interceptada anoche por Israel. «Le piden que se reafirme el compromiso del Estado español con el Derecho Internacional. Creemos que bien podrían pronunciarse», dice Matute. Albares responde que ya está el consul en Tel Aviv ocupándose del tema, para añadir que ya están haciendo todo lo que piden. También reprocha que PP y Vox no le hayan llamado para preguntar por la flotilla y recuerda que fue él quien llevó a la UE un plan de sanciones. «No vamos a dejar de exigir paz y justicia para el pueblo palestino, aunque sea a pesar de Vox y del PP»

10:01 Pregunta Matute por la Flotilla Pregunta Oskar Matute (EH Bildu) ahora. Habla de la interceptación de la Flotilla y de los tratos sufdridos. «¿Considera suficiente la respuesta?». «Comparto su indignación con lo ocurrido», dice Albares, que ha añadido que no han escatimado esfuerzos y que no lo van a hacer. Explica ahora las respuestas que ha dado España a Israel. «Vamos a estar al lado del clamor abrumador de millones de españoles hasta que consigamos paz y justicia para el pueblo palestino».

09:59 Insiste en la pregunta sobre Koldo, Carlos Rojas. «Céntrese. La situación en Gaza se aborda con una política fuerte» y añade sobre Cerdán: «El número 3 de su partido está en la cárcel. Céntrese». Albares responde sacando pecho de que «nunca» ha tenido España en el exterior tanto respeto como ahora. Así, habla de las opiniones de autoridades internacionales sobre la posición de España en Gaza. «Dígale al señor Feijóo que se centre. Son palestinos y tienen derecho a un estado. Quienes se han quedado solos son ustedes», termina pidiendo paz y Justicia para Palestina.

09:57 Reprocha Albares la obsesión con Zapatero. «Cómo se ve que nunca pudieron ganarle unas elecciones». Y responde que se toman las decisiones en política Exterior escuchando a la sociedad española. «Y ustedes, ¿ustedes escuchan al pueblo español? No, por eso van a votar en contra del embargo de armas que de manera clamorosa están pidiendo los españoles, por eso nunca estuvieron a favor del reconocimiento del pueblo palestino». Le lanza una pregunta: «¿Quién fija la posición sobre Gaza en su partido?»

09:55 Rojas (PP), a Albares: «Es patético verlo a usted convertirse en el alto representante del independentismo» Preguntas para Albares. Turno para Carlos Rojas (PP), le pregunta que quién toma las decisiones en su materia. «Su gobierno está acabado y es patético verlo a usted convertirse en el alto representante del independentismo. Su gobierno está acabado y se ha convertido en el representante del golpismo». Le dice que tiene al cuerpo diplomático en su contra. «No son funcionarios de su partido, son funcionarios del Estado, aprendan a diferenciar eso». «Me gustaría preguntarle, ¿quién lleva las relaciones en Venezuela? ¿Es Zapatero? ¿Tenía Koldo pasaporte diplomárico?»

09:53 Catalán (UPN): «No se pueden reír más de los navarros» Alberto Catalán le reprocha las mentiras en las fechas de licitación. «Ha sido el 15 de septiembre cuando se ha vuelto una vez más a evidenciar el desprecio y la desesperación con respecto a esta infraestructura. No se pueden reír más de los navarros. Cada día que el ministerio deja de licitar esta obra es dramático. No hay excusa que valga. De no dar usted hoy una falta se evidenciará una vez más la falta de respeto a los navarros». Responde Sara Aagesen, que quiere evidenciar los pasos que se han dado en esa infraestructura. No da una fecha, pero asegura que será «lo antes posible»

09:50 Pregunta para Sara Aagesen. La formula Alberto Catalán, de UPN, que critica las «mentiras y la opacidad del Gobierno de Navarra. Dejen de tomar el pelo a los navarros y dejen de jugar con su futuro». Pregunta por la fecha concreta de licitación de las obras del canal de Navarra. Aagesen agradece que haya traído esa pregunta. «La primera fase ya ha finalizado», responde. «Esta segunda fase va a permitir impulsar el desarrollo de la ribera navarra y atender a distintas poblaciones de agua de alta calidad. Sabemos de la importancia de este proyecto»

09:48 Montero, a Vox: «Por mucho tono autoritario que usted utilice, ni me va a acobardar» Figaredo insiste con su pregunta sobre el hermano de Sánchez. «Conteste y no eluda la pregunta, no sea cobarde». Responde Montero: «Por mucho tono autoritario que usted utilice, ni me va a acobardar, ni voy a entrare n su fango. Usted me ha preguntado respecto a las cuestiones fiscales y ahí están los informes. Todo lo que usted comenta es mentira y lo único que intenta como siempre es provocar»

09:46 Montero, a Vox: «¿Escondite? Es un clamor internacional que hay que frenar esa guerra y que por tanto debería tener la condena también de su grupo» Responde Montero. «Ánimo en esa tarea permanente de cada sesión de control de preguntar usted lo mismo», responde Montero, que se declara preocupada de que Feijóo y Abascal cada día se parezcan más «aunque físicamente sean distintos» «¿Escondite? Es un clamor internacional que hay que frenar esa guerra y que por tanto debería tener la condena también de su grupo. Es falso que este gobierno le haya subido los impuestos a los ciudadanos. Ríanse lo que quieran, es falso»

09:44 Figaredo (Vox): «Están dispuestos a esconderse incluso detrás de los muertos de Gaza para que no se hable de lo realmente importante» Pregunta Figaredo (Vox). Empieza reprochando que el gobierno «rezuma» corrupción. «Están dispuestos a esconderse incluso detrás de los muertos de Gaza para que no se hable de lo realmente importante, de su corrupción y de la falta de presupuestos». Le reprocha el diputado de Vox que aun sin presupuestos «suban los impuestos» y que solo «huelan los beneficios sus amigos». Le pregunta si sabía que el hermano de Sánchez vivía en Moncloa para evadir impuestos.

09:42 Montero: «Incluso la prórroga de un presupuesto aprobado por el PSOE es mucho mejor que uno del PP» «Incluso la prórroga de un presupuesto aprobado por el PSOE es mucho mejor que uno del PP, que es un presupuesto de recortes», dice Montero

09:41 Bravo (PP): «¿Cuándo se van a marchar para que los españoles puedan elegir libremente un gobierno que sepa gestionar?» «Su marcador es cero. A una ministra de Hacienda que no hace presupuestos no la podemos llamar ministra de Hacienda, la llamaremos en cualquier caso la ministra de la prórroga. Su gobierno está en parálisis y está arrastrando al resto del país. Ya está bien del y tú más. ¿Cuándo se van a marchar para que los españoles puedan elegir libremente un gobierno que sepa gestionar?», ha dicho Juan Bravo.

09:39 Montero: «A la pregunta de si vamos a presentar presupuestos, la respuesta es sí» Pregunta Juan Bravo (PP), le reprocha que fue ella quien eliminó la obligación de informar a los pacientes. También que criticara Sánchez que el Gobierno del PP no tuviera presupuestos. «¿Está usted de acuerdo con su jefe?», le pregunta. «Ese es el estilo del PP, señor Bravo. 13 años que no soy consejera de Sanidad y pretenden achacar al Gobierno anterior lo que está ocurriendo con el cáncer de mama? Lo primero que hay que hacer cuando uno gobierna es asumir responsabilidades, asumir sus competencias, no como está haciendo el señor Moreno Bonilla. Lamentable. Ustedes se están cargando el sistema sanitario, aquí nos jugamos la vida, esto no es un juego. Los andaluces toman nota de cómo ustedes gestionan»

09:36 Responde Montero: «Para mentira la que ustedes han utilizado en Andalucía, con el cáncer y con el cribado de cáncer de mama. PRimero dijeron que eran 4 casos. Después pidieron a las asociaciones las denuncias que se habían presentado: posteriormente les dieron 2.000 personas, que calificaron de error. ¿De verdad es un error? Se nos va la vida en cuestiones de este tipo. Y ustedes no solo han mentido. Ustedes han querido aparentar como fallo lo que en realidad es el colapso del sistema sanitario en Andalucía. Esto no es más que la punta del iceberg. ¿Qué está ocurriendo con las enfermedades de los andaluces que no pueden a tiempo llegar para evitar enfermedades más graves»

09:34 Bendodo pide a Montero que dimita Responde Bendodo: «Si se enteró por la prensa, mal, tendría que dimitir. Y si lo sabía y se calló, también, porque es su responsabilidad. La realidad es que no se entera de nada y cree que los españoles somos tontos». Saca el caso del hermano de Sánchez en Moncloa, los contratos millonarios de la empresa de Begoña Gómez o que la mano derecha de Montero «mercadeaba con los corruptos». «Usted estaba allí y se enteraba de todo esto».

09:32 Responde Montero, que le reprocha que haya cambiado la pregunta. Le responde a si va a seguir mintiendo, que era la que tenía apuntada. «El PP tiene nombre propio en las mentiras de este país», dice Montero: armas de destrucción masiva en Irak, el Yak42, los hilitos de plastilina, la autoría del 11M, la gestión de la DANA. «El PP solo utiliza la mentira, no le interesan los datos, no le interesa la realidad», dice Montero que le reprocha que no tienen proyecto de país. «Ustedes solo y exclusivamente se dedican a destruir»

09:30 Pregunta Bendodo. «Ánimo, María Jesús», parafrasea a Sánchez, para sacar los casos de corrupción. Lanza su pregunta: «Usted estaba en la cocina de Ferraz y en la de Moncloa, donde se cocía la corrupción. ¿Estaba usted al tanto de alguno de estos casos o se enteró por la prensa?»

09:30 Montero: «Si usted quiere que hablemos de ELA, pregúnteme» Responde Montero. «Si usted quiere que hablemos de ELA, pregúnteme». Entre abucheos, Montero pide «el mismo respeto que ha tenido Muñoz». «A ver qué vota el PP cuando traigamos a este Parlamento la generación de créditos para atender a esas necesidades». Le pregunta si van a defender los derechos de las mujeres respecto al aborto. «Usted le dio la razón a la existencia de una enfermedad (síndrome postaborto)», vuelve a ser interrumpida Montero. Francina Armengol abronca al PP. «Piensen en los ciudadanos a los que quieren representar». «Se retratan solos», retoma Montero. «¿Van a seguir poniendo obstáculos? ¿Va a seguir inventándose una enfermedad que no existe para disuadir a las mujeres de que ejerzan sus derechos?»

09:26 Ester Muños (PP): «Ni una palabra para los pacientes de ELA, ni una. Se retrata usted sola» «Ni una palabra para los pacientes de ELA, ni una. Se retrata usted sola», dice Ester Muñoz, que saca la ley ELA. «Es imposible entender por qué no ponen 230 millones de euros. Usted ha movido miles y miles de millones de euros y no ha encontrado 230 para los pacientes de ELA, es imposible explicárselo a los familiares. Su gobierno va a caer, el problema es que a los pacientes de ELA no les queda tiempo. Aspiro a que me intervención les remueva la conciencia», termina Muñoz entre aplausos del PP.

09:25 «Ustedes son los que utilizan a los enfermos de ELA, ha denunciado Montero. «MIre usted, este gobierno se dedica a que este país pueda crecer por encima de la UE, este gobierno se dedica a crear empleo, ha subido el SMI, las pensiones, ha puesto en marcha el IMV, ha disminuido el déficit, las ratios de deuda... este gobierno se dedica simplemente a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. La pregunta es, ¿a qué se dedica el PP?», lanza la vicepresidenta primera.

09:23 Preguntas ahora para María Jesús Montero. Pregunta Ester Muñoz. «Va a tener que dar muchas explicaciones sobre la corrupción en su partido y en su ministerio». Le saca una foto de Sánchez con pacientes de ELA. «Les usó para intentar limpiar su imagen de corrupción y de incompetencia», ha dicho, para denunciar la falta de financiación. «Cuántos pacientes de ELA tienen que morir para que ustedes cumplan con la ley y financien la ley ELA»

09:22 Sánchez, a Rego: «Nosotros vamos a cumplir con el acuerdo de investidura» «Nosotros vamos a cumplir con el acuerdo de investidura», ha reivindicado Sánchez, que ha vuelto a enumerar mejoras en Galicia por parte del Gobierno. «Este gobierno cumplirá con Galicia»

09:22 Sánchez abandona el hemiciclo sin hacer declaraciones Terminadas las preguntas a él dirigidas, el presidente abandona la cámara sin hacer declaraciones como es habitual en él. Marcha ahora con destino a Cáceres donde visitará las obras de la A-58 y presentará la 'Estrategia España Turismo 2030', en la V Convención Turespaña, en Cáceres. Informa Carlos Mullor.

09:21 Rego (BNG): «Más allá de las palabras, queremos ver hechos» «Más allá de las palabras, queremos ver hechos», ha dicho Rego, que ha pedido ver en funcionamiento el servicio de Cercanías o avanzar en la modernización de la red ferroviaria, también mejoras en políticas sociales. «Reclamamos que su Gobierno cumpla con todo lo acordado, además es el mejor antídoto contra el PP»

09:19 Rufián, sobre Podemos y el embargo a Israel: «Es su error» El portavoz de ERC se ha referido en los pasillos de la cámara, al que será uno de los temas del día, la votación sobre el embargo de armas a Israel: «No quiero que se enfaden mucho pero es un error. Si este embargo cobarde sirve para que una sola arma no llegue a Israel, a mí me vale». Informa Carlos Mullor, desde el Congreso de los Diputados..

09:18 Sánchez: «Creo que el compromiso de este Gobierno con el desarrollo de Galicia es absoluto» Pregunta ahora Néstor Rego, del PNV. «Con presupuestos del Estado o sin ellos, tienen que cumplir. Por eso le pregunto, «¿qué está haciendo su gobierno para cumplir la totalidad de lo acordado?», dice. Yo creo que este Gobierno cumple, dice Sánchez, que afirma que creen en las oportunidades de Galicia. Habla de mejoras en infraestructuras. «Estamos avanzando en el ámbito de las políticas sociales», añade Sánchez. «Creo que el compromiso de este Gobierno con el desarrollo de Galicia es absoluto», ha expresado. «Seguiremos cumpliendo nuestra hoja de ruta con Galicia y por supuesto también el acuerdo de investidura con ustedes», ha zanjado.

09:18 Patxi López sobre su desliz de ayer con lo de los pagos en metálico Este método lo hacen «miles de empresas». El portavoz socialista ha declarado que él dijo ayer que se utiliza «en España y en el Senado». «¿Dónde está la noticia? Lo hacen todas las empresas. Cuando uno tiene gastos de representación va con los tickets y se les paga. Dónde está la noticia? No hay ninguna irregularidad en las cuentas de PSOE», ha defendido después de que su grupo parlamentario matizara ayer sus palabras. Informa Carlos Mullor.

09:17 Feijóo anuncia ante Sánchez que será citado este mes en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo El líder de la oposición afirma que el presidente está «tan pringado» como Ábalos y Cerdán en la corrupción del PSOE. Informa Juan Casillas, desde el Congreso de los Diputados.

09:15 Vaquero (PNV): «Me esperaba una respuesta mucho más extensa para no salir de aquí decepcionada» «Me esperaba una respuesta mucho más extensa para no salir de aquí decepcionada», ha dicho Vaquero, que ha pedido que «cambie la actitud del Ministerio de Sanidad. «Quiero reiterarle nuestra mano tendida, nuestra voluntad de diálogo y así es como vamos a afrontar las demandas de su gobierno en materia sanitaria»

09:14 Sánchez: «La sanidad hemos demostrado que es una prioridad» «Yo creo que este gobierno lo ha demostrado no con palabras, con hechos. La sanidad hemos demostrado que es una prioridad y que el diálogo con las comunidades autónomas es un compromiso. Somos muy conscientes de las necesidades que manifiesta su gobierno». Destaca ahora Sánchez el aumento en presupuesto en sanidad «respecto a la administración anterior» o los cambios respecto a plazas, al MIR o el destino de fondos europeos a ese campo. «Sabemos que queda mucho por hacer y no le quepa duda de que vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones»

09:12 Pregunta ahora el PNV La diputada Maribel Vaquero denuncia que el País Vasco no va a participar el próximo Consejo Interterritorial de Salud. «El sistema sanitario necesita una agilidad que no demuestran tener (...) no pedimos nada que no le corresponda gestionar a su gobierno, no queremos entrar al trapo de debates partidistas». Repasa la diputada propuestas de su partido ante la falta de médicos. «¿Va a contestar el Gobierno a las propuestas que le ha trasladado el gobierno vasco?»

09:09 Sánchez, a Feijóo: «Ánimo, Alberto» «Ánimo Alberto», responde Sánchez, entre risas y aplausos del PSOE.

09:08 Feijóo, a Sánchez: «Usted está tan pringado como ellos» «Patético, señor Sánchez», empieza Feijóo, que hace «un breve repaso a sus mentiras». Habla Feijóo del caso de Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán... «Queremos abolir la prostitución y su gobierno ha vivido de ella», dice Feijóo. «En el año 2020, 295 cuentas bancarias a nombre del PSOE sin incluir en su contabilidad (...) su problema no es que usted esté rodeado sin corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted, pero hasta aquí ha llegado, señoría», dice Feijóo, que le anuncia que esta mañana va a ser citado en la comisión de investigación del Senado. «Está obligado a decir la verdad, usted es el máximo responsable de todo, usted está tan pringado como ellos». Aplausos y en pie la bancada Popular.

09:06 Empieza la sección de control Pregunta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Que la realidad no le estropee un buen titular» responde Sánchez, que alude a la financiación irregular del PP. «Sus acusaciones son absolutamente falsas», dice Sánchez. «Elija bien sus batallas, señor Feijóo, porque para sobrecogedor el PP». Respondiendo a la pregunta de los interese, Sánchez saca pecho del aumento de los presupuestos en Sanidad pública y alude a los fallos en el cribado de los cánceres de mama en Andalucía, también al embargo de armas a Israel o a la reforma sobre los derechos al aborto. «Este gobierno defiende a la gente de a pie y ustedes a la élite de siempre», zanja el presidente del Gobierno.

08:54 Responderá también a PNV y BNG Los otros dos interrogantes a los que se enfrenta el jefe del Ejecutivo, más concretos, los formularán dos de sus socios parlamentarios, el PNV y el BNG. Así, los nacionalistas vascos, a través de su portavoz, Maribel Vaquero, le reclamarán respuestas a las propuestas sanitarias trasladadas por el Ejecutivo vasco, y los nacionalistas gallegos, por boca del diputado Néstor Rego, le exigirán que detalle lo que está haciendo el Gobierno para cumplir los compromisos establecidos con Galicia. Informa EP.

08:53 Sánchez estuvo por última vez hace dos semanas Entre las preguntas que tendrá que responder Sánchez, está la registrada por el presidente del PP: «¿A qué intereses responde su Gobierno?». Un enunciado genérico que, sin embargo, le dará pie para sacar a relucir todo tipo de cuestiones de última hora, entre las que no se descarta el citado informe de la Guardia Civil, o las últimas novedades sobre la situación en la Franja de Gaza.