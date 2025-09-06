Sánchez carga contra Tellado por insinuar que el PP «cavará la fosa del Gobierno»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante su visita la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en redes sociales cargando contra el nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, por unas declaraciones de este en las que ha asegurado que en este nuevo curso político, la oposición podrá comenzar a «cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca tuvo que haber existido».

Una metáfora que en Moncloa se ha entendido como una provocación, una falta de respeto y, en palabras de Sánchez: «Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia». A lo que el presidente ha añadido: «Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país».

Ha sido durante un acto en Navarra donde Tellado ha querido referirse a la la polémica por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, -imputado por revelación de secretos y a las puertas de un juicio oral- en la apertura del curso judicial. Sobre esto, el secretario general de los populares ha querido señalar que el «verdadero» año judicial del PSOE empezará el miércoles con la declaración de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a la que se le imputan cinco delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El 'número dos' del PP sostuvo también en el mitin que ha tenido lugar en Pamplona que la escena fue «de una degradación institucional sin precedentes» y justificó, implícitamente, la ausencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien optó por declinar la invitación del Poder Judicial y arropar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, García Ortiz está procesado por presuntamente revelar secretos de la pareja de la dirigente del PP.

«No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y el otro en una institución esencial para la democracia de nuestro país. Lo que hizo ayer Álvaro García Ortiz fue un insulto a los jueces, a los fiscales y a los servidores públicos que dedican sus vidas a proteger y defender la ley y el Estado de derecho», afirmó Tellado.