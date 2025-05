El PP consolida su primera posición a 8,2 puntos del PSOE

La 'vuelta al cole' de los políticos se produce en un escenario en el que la realidad de la calle es muy diferente a la que existe en el Parlamento nacional. Los apoyos que sustentan al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no existen ahora mismo fuera del Congreso de los Diputados, según se refleja con claridad en el último barómetro de GAD3 para ABC. Las mayorías han cambiado y si hubiera elecciones ahora mismo la victoria sería para el Partido Popular, que podría superar los 150 escaños, y que tendría la posibilidad de sumar una mayoría absoluta holgada con Vox. La izquierda, sin embargo, se queda muy por detrás, con Unidas Podemos que no logra frenar su caída libre y con un PSOE que se alimenta de lo que pierden sus socios de Gobierno.

Este barómetro de GAD3 se realizó la semana pasada, entre el 6 y el 9 de septiembre, con 1.000 entrevistas. No puede decirse que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, el mismo día 6 por la tarde en el Senado, haya podido influir en el resultado, pues solo el 17,6 por ciento reconoce que lo siguió 'mucho o bastante'. Pero por detrás habían quedado unas elecciones autonómicas en Andalucía, el 19 de junio, en las que el PP ganó por primera vez por mayoría absoluta, y las medidas impuestas por el Gobierno para el ahorro energético, que según este mismo barómetro son insuficientes para ocho de cada diez ciudadanos, incluidos los votantes socialistas.

Pasado el impacto del resultado en las urnas andaluzas y una vez amortiguada la euforia en el espacio del centro-derecha por aquel hecho electoral insólito, las estimaciones de voto se han ajustado y el PP retrocede ligeramente respecto al mes de julio. El partido de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales ahora mismo con un 35,1 por ciento de los votos, que se traducirían en una representación que estaría entre 147 y 151 diputados. Sigue lejos de la mayoría absoluta, situada en 176 escaños, pero la tendencia del PP es clara desde el mes de abril, cuando esta formación política despegó con fuerza tras la crisis interna que vivió en febrero. En todo caso, tiene 8,2 puntos más que el PSOE.

Estimación de voto en las elecciones generales Número de escaños (Entre párentesis, porcentaje ) Sept. 2022 OTROS 2019 ERC Junts PNV Bildu Más País CUP Na+ BNG CC PRC TEx 13 8 6 5 1 3 0 2 1 1 1 13 8 6 5 3 2 2 1 2 1 1 Otros 41 (11,6) PP 147-151 (35,1) PSOE 104-108 (26,9) Otros 44 (13,7) Cs 10 (6,8) PP 89 (20,8) PSOE 120 (28) Vox 38-40 (13,4) Vox 52 (15,1) UP 35 (12,8) Mayoría absoluta 176 escaños UP 14-16 (8,6) Estimación sept. 2022 Elecciones 2019 Fuente: GAD3 / ABC Estimación de voto en las elecciones generales Número de escaños (Entre párentesis, porcentaje ) PSOE 104-108 (26,9) PP 147-151 (35,1) Vox 38-40 (13,4) UP 14-16 (8,6) Otros * 41 (11,6) Cs 10 (6,8) Otros 44 (13,7) PP 89 (20,8) PSOE 120 (28) Vox 52 (15,1) UP 35 (12,8) Mayoría absoluta 176 escaños Elecciones 2019 Estimación sept. 2022 (*) OTROS partidos Sept. 2022 Sept. 2022 2019 2019 Cs ERC Junts PNV Bildu Más País CUP CC Na+ BNG PRC TEx 10 13 8 6 5 3 2 2 2 1 1 1 0 13 8 6 5 1 3 1 0 2 1 1 Fuente: GAD3 / ABC

La mayoría suficiente

Todo indica que el PP ha consolidado un resultado que está por encima del 30 por ciento de forma sostenida, lo que en principio le daría la victoria. Con un 35 por ciento como el que refleja este barómetro rondaría los 150 escaños y algunas fuentes populares calculan que con un par de puntos más podría tener ya una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

De momento, en dos meses el PP ha retrocedido 1,2 puntos, lo que puede explicarse como ajuste tras la euforia por las elecciones andaluzas. Si se mira a largo plazo, se observa mucho mejor la tendencia, que deja pocas dudas. En las elecciones generales de noviembre de 2019, el PP se quedó con un 20,8 por ciento de votos. Son 14,3 puntos menos de los que tendría en este momento. En octubre de 2021, su estimación de voto se situaba ya en el 29,2 por ciento, por delante del PSOE, y ha sido este año, tras las elecciones andaluzas, cuando ha roto la barrera del 30 por ciento de los votos de manera sólida.

En Génova comprueban cómo la estrategia de Feijóo de buscar un voto transversal, sin ideología, con un equipo muy técnico y gestor, les está dando resultado, al 'pescar' apoyos desde el centro izquierda a la derecha. Sin embargo, con esos 151 diputados que tendría el PP como máximo no podría gobernar en solitario, por mucho que Feijóo se acercase a partidos como el PNV, que según GAD3 sumaría seis diputados en las elecciones generales.

Mirar a Vox

El PP obtendría más diputados que el PSOE y Unidas Podemos juntos, pero si todos los aliados actuales de Sánchez se situaran en contra de Feijóo, las cosas se complicarían mucho para los populares. Por eso, tendrían que mirar a Vox. El partido de Santiago Abascal no pasa por sus mejores momentos, sobre todo después de su fiasco en Andalucía. Desde el pasado mes de abril ha perdido dos puntos y ahora estaría en un 13,4 por ciento de votos, con una horquilla de 38-40 diputados. Apenas se recupera dos décimas desde julio, pero sigue teniendo fuerza más que suficiente para sumar una mayoría absoluta holgada con el PP.

Con estos datos sería prácticamente imposible que el centro-derecha no gobernase en España después de las próximas elecciones generales, lo que explica, probablemente, el empeño de Sánchez en subrayar que piensa agotar la legislatura hasta el último suspiro. El acuerdo entre el PP y Vox no parece fácil a día de hoy. La comunicación de Feijóo y Abascal es inexistente y el deseo del líder de los populares es no tener que depender de Vox. Si pudiera, ni siquiera hablaría con ellos en el futuro. En realidad, en Génova sueñan con seguir creciendo y que el resultado en Andalucía se repita en el conjunto de España cuando toque.

En la izquierda, el PSOE toma algo de oxígeno respecto al último barómetro, en el mes de julio. Entonces tocó suelo, con un 24,3 por ciento de voto y entre 94 y 98 diputados, arrastrado por el batacazo en Andalucía. Ahora, crece gracias a la caída persistente de Unidas Podemos, pero también por el ajuste del PP y ese punto y dos décimas que se ha dejado este verano por el camino, y que pudieran ser votantes de centro-izquierda algo indecisos en su voto.

FICHA TÉCNICA Universo: población general mayores de 18 años con derecho a voto. Ámbito: nacional. Procedimiento: entrevista telefónica (395 fijos / 605 móviles). Tamaño muestra: 1.000 entrevistas. Error muestral: ±3,2 por ciento. Duración de la entrevista: tres minutos aproximadamente. Fechas del trabajo de campo: del 6 al 9 de septiembre de 2022.

En la foto fija de esta encuesta se refleja un PSOE con un 26,9 por ciento de voto, 2,6 puntos más que en julio, y 1,1 puntos menos que en las elecciones generales de 2019. En total podría tener entre 108 y 104 diputados, por debajo de los 120 actuales. Con estos datos podría parecer que Sánchez no ha sufrido un desgaste excesivo durante su mandato. Pero esta observación puede ser corregida si se analiza que ha perdido votos por el centro, que los ganaría el PP, y ha ganado por la izquierda, al escorarse hacia las posiciones de Unidas Podemos para tratar de ocupar su espacio. En las últimas semanas se han visto iniciativas de Sánchez en esa dirección, como la campaña callejera 'El Gobierno de la Gente', de clara inspiración podemita.

A la izquierda del PSOE, Unidas Podemos no levanta cabeza y cae hasta un 8,6 por ciento de estimación de voto, con 14-16 diputados, menos de la mitad de los que tiene en la actualidad. En el último año ha perdido dos puntos, y no ha dado ningún signo de recuperación, en un declive persistente. Tampoco Más País está fuerte, con un 1,4 por ciento de voto y un solo diputado.