El PP alerta de que los homenajes a ETA se disparan en verano ante la «dejación» del Gobierno

Los de Feijóo en el Senado preguntan al Ejecutivo cuántos de los cerca de 900 ha perseguido la Fiscalía en los dos últimos años

«El Ejecutivo mira para otro lado. No ha perdido solo la memoria, ha perdido la vergüenza», denuncia la portavoz Alicia García

El concejal de seguridad de Bildu en Pamplona reclama la «vuelta a casa» de los presos de ETA en un festival en su apoyo

Alicia García y Mari Mar Blanco, en los pasillos del Senado
Patricia Romero

Madrid

Mes de agosto. Llegan las fiestas de las tres capitales vascas. Y la estampa se repite año tras año en el territorio: ciudades «plagadas» de carteles y pancartas en favor de ETA y sus presos «frente a la indiferencia de parte de la sociedad y, ... sobre todo, de las instituciones» como denunció la pasada semana la Fundación Fernando Buesa en el caso de Vitoria. Semejante escena en Bilbao, que el próximo lunes da comienzo a su Semana Grande, cuya protagonista será una comparsa de apoyo a etarras con una de sus miembros ejerciendo de 'txupinera', como ya se hizo eco ABC.

