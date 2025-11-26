Investigan a una madre por permitir a su hijo de 10 años conducir un coche y compartirlo en redes sociales

La Guardia Civil investiga a una mujer en la localidad guipuzcoana de Irún tras difundirse en redes sociales un vídeo en el que permitía que su hijo de diez años condujera un vehículo.

Según ha informado la Delegación del Gobierno central en Euskadi, la ... Guardia Civil de Guipúzcoa la investiga como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

🚨 𝙈𝙀𝙉𝙊𝙍 𝘼𝙇 𝙑𝙊𝙇𝘼𝙉𝙏𝙀, 𝙊𝙍𝙂𝙐𝙇𝙇𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝙋𝙐𝙀𝘿𝙀 𝘼𝘾𝘼𝘽𝘼𝙍 𝙀𝙉 𝙏𝙍𝘼𝙂𝙀𝘿𝙄𝘼 🚗💥

📅 [21nov · Irún] Investigada la madre de un menor de 10 años por un presunto delito contra la seguridad vial (art. 384.2 CP), al consentir que su hijo utilizara un turismo… pic.twitter.com/6L0qA5KSWy — Guardia Civil Guipúzcoa (@Guipuzcoa_Gc) November 26, 2025 Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras de conducción que fueron grabadas y posteriormente difundidas en redes sociales. Tras la localización del vídeo, los agentes abrieron una investigación que ha culminado el 21 de noviembre con la identificación de la madre y la instrucción de diligencias.

