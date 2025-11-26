Suscribete a
ABC Premium

Investigan a una madre por permitir a su hijo de 10 años conducir un coche y compartirlo en redes sociales

A la progenitora se le atribuye la presunta autoría de un delito contra la seguridad vial

Detenido un guardia civil en el puerto de Bilbao cuando transportaba 120 kilos de cocaína en un coche patrulla

Captura del menor conduciendo.
Captura del menor conduciendo. rEDES SOCIALES

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil investiga a una mujer en la localidad guipuzcoana de Irún tras difundirse en redes sociales un vídeo en el que permitía que su hijo de diez años condujera un vehículo.

Según ha informado la Delegación del Gobierno central en Euskadi, la ... Guardia Civil de Guipúzcoa la investiga como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app