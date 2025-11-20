Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

Detenido un guardia civil en el puerto de Bilbao cuando transportaba 120 kilos de cocaína en un coche patrulla

La delegada del Gobierno en el País Vasco ha asegurado que se trata de un veterano agente al que se llevaba tiempo investigando

'Popper' por correo: intervenidas en Tenerife más de 13.800 dosis remitidas por paquetería postal

Puerto de Bilbao.
Puerto de Bilbao. EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un guardia civil fue detenido el pasado domingo en el Puerto de Bilbao con unos 120 kilos de cocaína en el coche patrulla. Ahora, el agente ha ingresado en prisión por orden del juez, según ha informado la delegada del Gobierno en el País ... Vasco, Marisol Garmendia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app