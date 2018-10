Urkullu planta al Rey por el mismo motivo que no le impidió viajar a Quebec en noviembre El lendakari alegó que los jueves hay sesión plenaria en el Parlamento vasco

Adrián Mateos

@admateos Seguir Bilbao Actualizado: 04/10/2018 02:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Rey Felipe visitará hoy Vizcaya para estar presente en el acto de conmemoración por el 50 aniversario de Petronor, buque insignia de la industria vasca. A pesar del trasfondo de la cita, entre los asistentes no estará el lendakari, Iñigo Urkullu, que excusó su desaire al Rey alegando que los jueves hay pleno en el Parlamento de Vitoria: «Yo tengo que votar, salvo que la presidenta del Parlamento me exima como en Cataluña y pueda sustituirme por otro parlamentario», ironizó el nacionalista. Un hecho que, sin embargo, no impidió que el pasado noviembre viajara a Quebec para conocer el «modelo de consulta» canadiense.

Así lo denunció este miércoles la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, que afirmó que los planos no son tan «sagrados» para el lendakari «cuando se trata de viajar a Quebec en la búsqueda de argumentos para su tan soñada independencia». En este sentido, recordó que Urkullu se ausentó en las sesiones que tuvieron lugar el 2 y el 3 de noviembre de 2017 con motivo de su viaje a la provincia canadiense: «Sus actos le retratan», denunció la popular, que pese a todo consideró que el jefe del Gobierno vasco «aún está a tiempo» de acompañar al Rey «y no provocar un desaire».

De hecho, no es la primera vez que Urkullu planta al Rey en público. En 2013, todavía en calidad de Príncipe de Asturias, Don Felipe inauguró en la misma planta de Petronor que visitará este jueves una nueva Unidad de Reducción Fuelóleo (URF). Una instalación que precisó de una inversión de casi 1.000 millones de euros, la mayor realizada en el País Vasco en el ámbito industrial. Sin embargo, el lendakari declinó la invitación «por motivos de agenda». Días después, El Correo desveló que el nacionalista se había marchado con su mujer y sus hijos a Cádiz, donde disfrutó de unos días de vacaciones.