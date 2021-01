El Gobierno responde a Urkullu: «Las vacunas no están para ser almacenadas» Denis Itxaso dice que «no es correcto» hacer «reservas estratégicas de vacunas “por si en el futuro no hay”»

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 17/01/2021 21:54h

El Gobierno central ha respondido a las críticas de Iñigo Urkullu hacia el nuevo plan de reparto de vacunas anunciado por el Ministerio de Sanidad. Lo ha hecho a través de su delegado en el País Vasco, Denis Itxaso, quien ha avisado al lendakari de que las dosis «no están para ser almacenadas, sino para inyectarse al mayor ritmo posible».

Ayer, el presidente del Gobierno vasco emitió un comunicado en el que reflejó su indignación por el nuevo plan del reparto de vacunas anunciado por Salvador Illa. El ministro de Sanidad garantizó que la segunda dosis llegará a todas las autonomías aunque no se hayan reservado vacunas.

Precisamente, la vasca es la autonomía que menos vacunas contra el coronavirus ha administrado —menos de la mitad de las recibidas— ante el temor de que surgieran problemas en su distribución. Según Urkullu, sería «injusto para Euskadi» que ahora el Ministerio de Sanidad garantice dosis para todas las Comunidades: «Llevaría a tener que denunciar una carrera alocada por vacunar “a cualquier precio” que se ha demostrado ineficaz y peligrosa», afirmó.

Una opinión que no comparte Itxaso. El delegado del Gobierno en el País Vasco ha concedido en redes sociales que la campaña de vacunación «no es una competición», pero ha advertido de que las dosis «no están para ser almacenadas, sino para inyectarse al mayor ritmo posible».

«En estas circunstancias no es correcto ni está indicado que no se trate de conformar reservas estratégicas de vacunas “por si en el futuro no hay”», ha añadido.

No fue Urkullu el único presidente autonómico que alzó la voz tras el anuncio de Illa. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso consideró que el Gobierno central trata de cambiar «las reglas de juego a mitad de partida». « Tenemos nuestra propia estrategia, y funciona», sentenció.