Abascal: «Sánchez es un cobarde con los vivos, solo es valiente con los muertos» El líder de Vox denuncia la «dejación de funciones» del presidente del Gobierno en Cataluña

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 20/10/2019 20:27h

Santiago Abascal dice que está hoy en Bilbao para responder a la proposición que Bildu llevó recientemente al Parlamento vasco para pedir que los partidos de derechas no llevaran su campaña al País Vasco. «Eso no lo van a impedir ni a tiros», ha exclamado el líder de Vox, que ha congregado a la plana mayor de su partido en el palacio Euskalduna en un acto de precampaña que cientos de individuos han tratado de boicotear.

«Son bastante cobardes, históricamente lo han demostrado», ha dicho el dirigente vasco, que ha añadido que «solo actúan con capuchas y por la espalda». Pasa igual a su juicio con los radicales en Cataluña, que bajo su punto de vista han derivado en un estado de «emergencia nacional» en el que las únicas que salen bien paradas son las Fuerzas de Seguridad. «Les lanzan ácidos, tiran petardos, lavadoras, bordillos de las aceras —ha denunciado—. Nuestra Policía está enfrentándose a gente que practica el terrorismo impunemlo uniente y que cuenta con la complicidad del presidente de la Comunidad».

En este sentido, Abascal ha aseverado que se cumplen todos los supuestos para «aplicar el Estado de excepción» en Cataluña, algo que cree necesario «para poder detener a los terroristas que están incendiando Barcelona».

Todo ello, ha añadido, con la «complicidad» de un presidente del Gobierno que «se ha instalado en el puro marianismo, que es el no hacer nada». «La dejación de funciones de Sánchez no es retórica, es evidente que no está haciendo nada», ha subrayado el líder de Vox, que ha reiterado que se están dejando solos a los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos que «tienen que enfrentarse solos a terroristas que quieren acabar con su vida». «Porque lo dicen abiertamente: van a matar», ha advertido.

Españoles buenos y malos

«Sánchez es un cobarde con los vivos, solo es un valiente con los muertos», ha ironizado Abascal, que ha recriminado al socialista que siga inmerso en el debate sobre la exhumación de Franco en el marco de una «emergencia nacional». «Ante una Barcelona ardiendo, ¿cuál es la emergencia del Gobierno? —se ha preguntado—. Es sacar a un muerto de su tumba. Es muy grave».

En esta línea, Abascal ha apuntado que «todo esto viene por una Ley de Memoria Histórica» que según su juicio pretende decir «que hay españoles buenos y malos». «Pretende amordazar a los españoles», ha asegurado el de Vox, que ha puntualizado que «la historia fue como fue, no se puede ganar una guerra civil después de 80 años».