Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 16 de abril

1. Discrepancias en el Gobierno por los cierres sin estado de alarma. No existe en el Gobierno un diagnóstico claro sobre hasta dónde se podrá llegar en las restricciones que haya que tomar a partir del 9 de mayo sin finalmente no se prorroga el estado de alarma ni tampoco se articula una reforma jurídica alternativa. Que es justo el escenario en el que está el Gobierno, generando mucha incertidumbre entre las comunidades autónomas respecto a cuál será su capacidad de respuesta real. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, trató de tranquilizar a las regiones planteando que el Consejo Interterritorial de Salud podrá acordar el cierre perimetral de determinados territorios cuando estén «en situación de particular incidencia», como ocurre «ahora mismo en Euskadi, Navarra y Madrid». La número dos del Gobierno defiende que en la legislación «tiene más que recursos suficientes» para todos los supuestos, exceptuando el confinamiento y la posibilidad de «inmovilizar a los ciudadanos en sus casas» .

2. La guerra por la sentencia del ‘procés’ enrarece el TC y aboca a renovarlo. Los canales de interlocución entre el PSOE y el PP para renovar órganos esenciales como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional permanecen cerrados tras el último fracaso negociador, y tras las acusaciones mutuas de vetos cruzados con los nombramientos. Es lógico que la interlocución esté bloqueada. La tensión política generada por la sobrevenida campaña electoral de Madrid impide retomar las negociaciones por el momento, y además está aún vigente el resquemor mutuo entre los dos únicos partidos que completan las tres quintas partes necesarias del Parlamento para cualquier renovación. De momento, el único consenso se ha producido sobre el nuevo consejo de RTVE.

3. El rechazo mayoritario a AstraZeneca se disparó un 300% en varias regiones españolas. La semana pasada será recordada como la más caótica de la campaña de vacunación. La confusión en la administración del fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford se tradujo en el mayor rechazo a la vacuna que ha experimentado España desde diciembre, según los datos de las comunidades autónomas consultadas por ABC. El cambio de estrategia del Ministerio de Sanidad llevó a muchos ciudadanos que estaban citados a dudar de la seguridad de la vacuna anglosueca, lo que provocó que en regiones como Madrid el porcentaje de rechazo pasara del 2 al 60% en cuestión de horas. Esto supone un ascenso en el rechazo de un 300% que también se produjo en Cantabria, donde el porcentaje de aceptación de los sueros contra el coronavirus había sido hasta ese momento próximo al 100%.

4. Sánchez impone el secreto a las reuniones del 'ministerio de la verdad'. El Gobierno quiere controlar las campañas de desinformación pero sin que nadie pueda examinar las decisiones que toma. Después de que el Ejecutivo se negara a entregar el listado de los expertos que componen la Comisión Permanente contra la Desinformación, conocida popularmente como el ‘ministerio de la verdad’, La Moncloa aprovecha el secreto oficial para guardar bajo llave las actas que debe levantar este comité de expertos en todas sus reuniones. Se trata de un elemento fundamental a la hora de fiscalizar las medidas que tome este polémico organismo contra las ‘fake news’. Este diario reclamó al Ejecutivo, a través de los mecanismos de Transparencia, las actas de las distintas reuniones que, hasta la fecha, haya mantenido la Comisión Permanente contra la Desinformación.

5. La diplomacia europea vuelve a caer en la trampa del chavismo. Altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige Josep Borrell recibieron esta semana en Bruselas a Iris Varela, que es uno de los dirigentes más significados de la dictadura venezolana, formalmente primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional cuya legitimidad no ha sido reconocida ni por la Unión Europea ni por la mayoría de los países vecinos de Venezuela. Varela no figura entre las personas que tienen prohibida su entrada en la UE debido a las sanciones decretadas contra el régimen de Nicolás Maduro por abusos contra los derechos humanos. Varela, que ha sido en distintos periodos la máxima responsable de las cárceles venezolanas, ha viajado a Europa al frente de una delegación de la Asamblea Nacional no reconocida internacionalmente. El SEAE ha confirmado que la reunión tuvo lugar pero la enmarca en el contexto de «la rutina diplomática diaria».

6. Comienza el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Este viernes comienza el VIII Congreso del PCC, que concluirá el lunes, en el que Raúl Castro dejará de ser secretario general del Partido Comunista, el cargo con más poder en la isla. Le dará el relevo a otra persona, que muchos creen será el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Por primera vez, en 62 años, ningún Castro detentará el poder. Sin embargo, la población en la isla parece vivir de espaldas a este acontecimiento histórico, pues está inmersa en otras preocupaciones, como sobrevivir a las graves carencias de un país, que sufre también los efectos de la pandemia del Covid-19. Inflación, desabastecimiento y desigualdades sociales son algunas de las consecuencias que ha traído para Cuba la implementación de la llamada 'tarea ordenamiento'.