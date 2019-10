Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 29 de octubre

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, pincha en este enlace]

1. Exclusiva ABC: Pedro Sánchez incumplió la ley con su libro «Manual de resistencia». Pedro Sánchez fue proclamado presidente del Gobierno el 2 de junio de 2018. Un mes después, el 5 de julio, presentó, como marca la ley, la «declaración de actividades a la toma de posesión», en la que debe consignar todas las actividades que haya desempeñado durante los dos años anteriores, desde el 2 de junio de 2016. ABC ha accedido a este documento, en el que el nuevo presidente declaraba haber sido diputado en el Congreso hasta el 29 de octubre de 2016 -cuando dimitió tras el bronco Comité Federal- y secretario general del PSOE desde mayo de 2017 -cuando volvió tras ganar las primarias-, con un sueldo del partido que ascendió a 61.754,72 euros. En cuanto a actividades «profesionales, mercantiles o laborales, por cuenta propia o ajena», Pedro Sánchez no consignó ninguna. Este apartado es muy importante, pues es donde el miembro del Gobierno declara trabajos con empresas que pueden traducirse en un futuro conflicto de intereses. Es decir, el contrato editorial con Planeta no lo firmó antes de acceder a la Presidencia del Gobierno. Si lo hubiera hecho, habría mentido en su declaración oficial.

2. Ciudadanos tumba la medida estrella de Marcos de Quinto. El Consejo General de Ciudadanos (Cs), máximo órgano entre asambleas generales, aprobó ayer el programa con el que concurrirá a las elecciones del 10-N. Al borrador que publicó ABC en su web la semana pasada se añadieron algunas enmiendas –cuyo contenido aún no ha trascendido–, pero no la propuesta con la que el nuevo portavoz económico en el Congreso, Marcos de Quinto, pretendía «aflorar» al menos un diez por ciento de la economía sumergida. Según publicó Efe, el diputado liberal proponía distintas medidas para combatir esta lacra, entre las que figuraba un tipo impositivo del 10 por ciento para el dinero no declarado. —iniciativa que fuentes del partido niegan que haya existido—. Esta medida recuerda a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro (PP), aunque lo negase ayer De Quinto en Twitter: «Jamás he propuesto una amnistía fiscal, eso se lo dejo a otros partidos».

3. Casado avisa por carta a los electores de centro-derecha de que la división beneficia al PSOE y al nacionalismo. La unidad del voto de centro-derecha es una de las obsesiones del Partido Popular. Lo fue en las elecciones de abril y lo vuelve a ser ahora. Tras el escaso éxito que tuvo al plantear la fórmula «España Suma» a Ciudadanos, el partido de Pablo Casado apela ahora a todos los electores para lograr la unidad del centro-derecha en torno al PP. En una carta enviada a los votantes, el PP recuerda que hay un millón de votos de Vox y Ciudadanos que en abril no consiguieron representación y favorecieron a la izquierda y a los nacionalismos. La carta de Casado a los electores es diferente, según la provincia de destino, para personalizar las propuestas, pero el mensaje de unidad está en todas.

4. Cuarenta mil millones españoles, «pendientes» del Gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Las dos Argentinas, la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández, dieron señales de que la convivencia pacífica es posible, aunque será difícil. Las formas y los mensajes que se cruzaron los dos presidentes (electo y en ejercicio) la noche de las elecciones y su reunión de ayer lunes se corresponden, con matices, con políticos propios de un país ordenado y moderno. Aunque, lamentablemente, esos dos atributos no son los que suelen caracterizar a Argentina. Macri y Fernández acordaron un equipo de transición. La herencia y los problemas económicos que tendrá que afrontar Fernández tienen dimensiones similares a la mochila que cargó a sus espaldas Mauricio Macri, hace cuatro años, cuando su predecesora y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, se negó a entregarle la banda presidencial y el bastón de mando.

5. Alerta ante la posible venganza del Estado Islámico por la muerte del «califa». «El mundo es más seguro» tras la muerte de Abu Baker Al Bagdadi, según las palabras de Donald Trump, pero en estas primeras horas jornadas posteriores a la operación estadounidense al norte de Siria, la comunidad internacional está en estado de alerta ante una posible respuesta por parte del grupo yihadista Estado Islámico (EI). España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista a la espera de la reunión semanal de la Mesa de Valoración que determinará si se deben adoptar o no medidas extraordinarias ante el riesgo de que seguidores del EI intenten alguna represalia. De acuerdo al Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, el nivel 5 en España supone riesgo «muy alto» e implicaría el despliegue del Ejército en los lugares más sensibles como aeropuertos, emplazamientos turísticos o zonas de gran concurrencia. Desde que se aplica esta escala de niveles, el ministerio de Interior nunca ha aplicado el grado 5.

6. El misterioso ostracismo de Marcos Llorente, que hoy se reencuentra con el Alavés. La reconstrucción del Atlético, esa reforma de una plantilla repleta de novedades que han sustituido a rostros imprescindibles del cholismo, ha levantado un pliegue inesperado: la ausencia casi habitual de Marcos Llorente en el organigrama estratégico de Simeone. Ilusiona como nadie Joao Félix y su elegante técnica combinada con visión de juego y llegada al gol. Se agrupan en creciente presencia los centrales Felipe y Mario Hermoso. Entra en el engranaje el mexicano Herrera, oportuno y con personalidad. Pero casi no hay noticias de Marcos Llorente, el emisario que llegó del Real Madrid a cambio de 40 millones, cifra estimable en el tablón histórico de inversiones del Atlético. Sorprende que sea uno de los futbolistas con menos participación de la plantilla (solo Saponjic, Arias y Herrera han jugado menos que él) después de semejante coste. Llorente hace acopio de calma y no se queja públicamente. Tal vez hoy tenga minutos en la plaza donde triunfó cedido por el Madrid. El Atlético visita al Alavés (19.00 h., Movistar LaLiga) en busca del liderato.