Pedro Sánchez incumplió la ley con su libro «Manual de resistencia» ABC accede a la declaración que presentó al llegar a La Moncloa, en la que no aparece el contrato: si lo firmó antes, mintió; si lo hizo ya siendo presidente, vulnera la Ley 3/2015. El Gobierno se ha negado a informar

Javier Chicote Madrid Actualizado: 29/10/2019 10:19h

Pedro Sánchez fue proclamado presidente del Gobierno el 2 de junio de 2018. Un mes después, el 5 de julio, presentó, como marca la ley, la «declaración de actividades a la toma de posesión», en la que debe consignar todas las actividades que haya desempeñado durante los dos años anteriores, desde el 2 de junio de 2016.

ABC ha accedido a este documento, en el que el nuevo presidente declaraba haber sido diputado en el Congreso hasta el 29 de octubre de 2016 -cuando dimitió tras el bronco Comité Federal- y secretario general del PSOE desde mayo de 2017 -cuando volvió tras ganar las primarias-, con un sueldo del partido que ascendió a 61.754,72 euros. En cuanto a actividades «profesionales, mercantiles o laborales, por cuenta propia o ajena», Pedro Sánchez no consignó ninguna.

Este apartado es muy importante, pues es donde el miembro del Gobierno declara trabajos con empresas que pueden traducirse en un futuro conflicto de intereses. Es decir, el contrato editorial con Planeta no lo firmó antes de acceder a la Presidencia del Gobierno. Si lo hubiera hecho, habría mentido en su declaración oficial.

Encabezamiento de la «declaración de actividades a la toma de posesión» de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno - ABC

Sánchez declara no haber tenido ninguna actividad privada durante los dos años previos a su nombramiento como presidente del Gobierno - ABC

El nuevo presidente solo reconoce ingresos y cargos públicos y del PSOE - ABC

Sánchez era presidente del Gobierno, pero no adquirió la condición de diputado hasta las elecciones del pasado 28 de abril. El 17 de mayo entregó la preceptiva «declaración de bienes y rentas de diputados y senadores». Gracias a este documento sabemos que durante el año anterior, el ejercicio 2018, Sánchez cobró 16.666,66 euros en concepto de «derechos de autor». No figura el pagador, pero cruzando esta declaración con la presentada a su partido, el PSOE, sabemos que ese importe es un cobro «anual» a cargo de «Ediciones 62 S.A.», empresa del grupo Planeta, la editora de «Manual de Resistencia».

En las elecciones del pasado 28-A, Sánchez adquiere la condición de diputado Y reconoce en el Congreso 16.666,66 euros por derechos de autor cobrados en 2018 - ABC

Volvemos a los plazos: si cobró esos 16.666,66 euros de Planeta en 2018 pero antes del 2 de junio, habría mentido en su declaración oficial. Por contra, si lo hizo después, en ejercicio, no es legal, según las fuentes jurídicas y documentos consultados.

Leyes vulneradas

De hecho, el artículo 98.3 de la Constitución sostiene que «los miembros del Gobierno no podrán ejercer (...) actividad profesional o mercantil alguna». La Ley 50/1997 de 27 de noviembre, que regula al Gobierno, dice exactamente lo mismo en su artículo 14, «del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno».

Por otro lado, la ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, sostiene que «el ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible (…) con las siguientes actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función». Entre esas actividades están «las de producción y creación literaria». Esto podría ser un asidero, pero hay que leer el artículo entero: «Siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios».

Portada del libro

Un contrato para publicar un libro con una editorial es la prestación de un servicio, a través de un documento mercantil, y, además, remunerado. Pedro Sánchez dijo en la declaración que publica el PSOE en su web haber donado «8.990 euros» en concepto «donación de beneficios del libro, después de impuestos». Aunque donara esa cantidad, existe el servicio, existe el cobro y la correspondiente cotización a su base de IRPF.

Por otro lado, la Oficina de Conflicto de Intereses reconoce en una respuesta a una petición de Transparencia, a la que ha tenido acceso ABC, que el presidente del Gobierno no ha pedido autorización ni informado de que iba a firmar un contrato editorial.

Tanto la Secretaría de Estado de Comunicación como la editorial Planeta se han negado a contestar a ABC cuándo firmaron el contrato y cuándo se efectuó el pago. La editorial es una empresa privada, por lo que tiene derecho a, según dijeron ayer a este diario fuentes de Planeta, no informar sobre ningún extremo del contrato porque «incluye cláusula de confidencialidad». Por contra, el Ejecutivo está obligado a cumplir con la transparencia y las normas de buen Gobierno. Pese a ello, ABC solicitó la información ayer a La Moncloa de forma insistente, pero no hubo respuesta alguna: ni aportaron la fecha de la firma del contrato ni mucho menos mostraron el documento.

En cualquier caso, se suscribiera antes o después de acceder a la Presidencia, Pedro Sánchez no ha cumplido con sus obligaciones.

Cabría la posibilidad de que Sánchez hubiera firmado el contrato antes del 2 de junio de 2016, y no lo incluyera en su declaración como presidente al estar fuera de los dos años previos, pero no es verosímil: el adelanto lo cobró en 2018 y no declaró la actividad al llegar a La Moncloa. Además, según publicó «El Confidencial», Sánchez e Irene Lozano, quien dio forma al libro y luego fue nombrada al frente de la Marca España, con rango de secretaria de Estado,ofrecieron el manuscrito a varias editoriales meses antes de llegar a La Moncloa, y fue rechazado.

En febrero de 2019 se presentó «Manual de Resistencia». La promoción del libro pasaba por lo insólito del mismo. Así lo promocionó la editora en la nota oficial: «Por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente publica un libro durante su mandato, solo medio año después de haber accedido al cargo». Claro, los anteriores lo hicieron tras abandonar el cargo, entre otras razones porque hacerlo desde La Moncloa vulnera la ley, además del conflicto de intereses que supone (un presidente del Gobierno no puede inhibirse del grupo multimedia más grande de españa). En unas semanas salieron tres ediciones de «Manual de resistencia», del que se han vendido 27.300 ejemplares, según fuentes editoriales: mucho para un ensayo, poco para un presidente.

En su momento, fuentes del PSOE dijeron que el libro estaba escrito tiempo antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, y que fue «actualizado». De ahí el ya célebre arranque de «Manual de resistencia», en el que Pedro Sánchez relata cómo cambió el colchón del dormitorio presidencial de La Moncloa.